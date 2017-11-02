Чому ковельчани обрали квартири у ЖК «Парковий квартал». ФОТО*
Сьогодні, 15:10
Щасливі власники квартир у ЖК «Парковий квартал» активно беруться за ремонт, аби чимшвидше вселитися у помешкання. Зокрема, ковельчанин Андрій Откаленко не може дочекатись, коли його діти нарешті переберуться у власне житло.
Про це пише Перший.
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«У нас виникла хороша нагода – одружилися діти і ми зі сватами вирішили підшукати і придбати їм власне житло. Скажу, що наші свати більше взяли в цьому участь: їздили, шукали, дивилися одну новобудову, але дізналися про «Парковий квартал».
Діти хотіли щось нове у сучасних забудовах. Ми побачили проектну документацію, як усе тут має бути і нас це зацікавило. Будинок сучасний, добротний, у європейському стилі. Тому ми вирішили купити квартиру саме у будівельної компанії «Інвестор» і оперативно уклали договір», - розповідає пастор місцевої церкви Андрій Откаленко.
За словами батька щасливих молодят-власників квартири у ЖК «Парковий квартал», вони обрали дворівневу квартиру на 3 кімнати площею 80,4 м.кв. Апартаменти розташовані на 4 і 5 поверхах, тож молодому сімейству буде де облаштувати тепле родинне гніздо. Квартира має дві ванні кімнати на першому та другому рівні, теплу підлогу та хорошу опалювальну систему з двоконтурним котлом BOSCH.
«Ми трішки змінили планування квартири, бо діти захотіли кухню-студію. Що приємно – нам пішли на зустріч. Крім того, забудовником передбачена тепла підлога у санвузлі, кухні та коридорі, але ми вирішили зробити підігрів підлоги на першому поверсі повністю.
Я скажу, що тут все добре і якість будівництва хороша. Робота дуже гарна, якісні котли, забудовник використовує хороші недешеві матеріали.
Що зауважу. Поки будинок повністю не заселений, а у дворі вже встановили оригінальний дитячий майданчик. Приємно, коли забудовник дбає про майбутніх мешканців з самого початку, з найменших дрібниць», - розповідає Андрій Откаленко.
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Щодо дитячого майданчика, то малеча не може ним натішитись. Ще одна власниця квартири Інна Хімач розповідає, що дітвору не можна загнати додому.
«Дітям цей майданчик дуже подобається. Вони кожен день тут, тільки встигай кликати додому. Ми купили тут дві квартири, але ще не проживаємо, бо тільки почали робити ремонт. Проживаємо поруч, тому діти вже бігають сюди гратись. Ми тому й купували дві квартири поряд, аби було близько ходити.
Житло брали дітям. Це двокімнатна і однокімнатна квартири. Хотіли дві двокімнатні, але на той момент вже не було в наявності. З радістю хотілося б дві двокімнатні купити, щоб було порівну, бо діти одинакові. Трішки не встигли, але дуже задоволені. Квартири великі, хороші. Видно, що будували на совість», - переконана Інна Хімач.
Тим часом, у дворі ЖК «Парковий квартал» гамірно: поруч триває будівництво нового будинку, у зданих – працюють ремонтні бригади, а в деяких квартирах вже сяють білосніжні фіранки та пахне свіжою здобою. Про те, що у новому будинку вирує життя – свідчить і юрба щасливих дітей, які з задоволенням бавляться на майданчику.
Нагадаємо, у ЖК «Парковий квартал» діє акційна пропозиція - 1-кімнатна квартира за 16 000 $. Акція триватиме до 30 червня. За консультаціями та роз'ясненнями щодо умов акції – звертайтесь у відділ продажу, розташований біля ЖК «Парковий квартал», або за телефоном:
096-030-20-10
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Про це пише Перший.
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«У нас виникла хороша нагода – одружилися діти і ми зі сватами вирішили підшукати і придбати їм власне житло. Скажу, що наші свати більше взяли в цьому участь: їздили, шукали, дивилися одну новобудову, але дізналися про «Парковий квартал».
Діти хотіли щось нове у сучасних забудовах. Ми побачили проектну документацію, як усе тут має бути і нас це зацікавило. Будинок сучасний, добротний, у європейському стилі. Тому ми вирішили купити квартиру саме у будівельної компанії «Інвестор» і оперативно уклали договір», - розповідає пастор місцевої церкви Андрій Откаленко.
За словами батька щасливих молодят-власників квартири у ЖК «Парковий квартал», вони обрали дворівневу квартиру на 3 кімнати площею 80,4 м.кв. Апартаменти розташовані на 4 і 5 поверхах, тож молодому сімейству буде де облаштувати тепле родинне гніздо. Квартира має дві ванні кімнати на першому та другому рівні, теплу підлогу та хорошу опалювальну систему з двоконтурним котлом BOSCH.
«Ми трішки змінили планування квартири, бо діти захотіли кухню-студію. Що приємно – нам пішли на зустріч. Крім того, забудовником передбачена тепла підлога у санвузлі, кухні та коридорі, але ми вирішили зробити підігрів підлоги на першому поверсі повністю.
Я скажу, що тут все добре і якість будівництва хороша. Робота дуже гарна, якісні котли, забудовник використовує хороші недешеві матеріали.
Що зауважу. Поки будинок повністю не заселений, а у дворі вже встановили оригінальний дитячий майданчик. Приємно, коли забудовник дбає про майбутніх мешканців з самого початку, з найменших дрібниць», - розповідає Андрій Откаленко.
Читайте також: У ЖК «Парковий квартал» на дитмайданчику встановили літачок
Щодо дитячого майданчика, то малеча не може ним натішитись. Ще одна власниця квартири Інна Хімач розповідає, що дітвору не можна загнати додому.
«Дітям цей майданчик дуже подобається. Вони кожен день тут, тільки встигай кликати додому. Ми купили тут дві квартири, але ще не проживаємо, бо тільки почали робити ремонт. Проживаємо поруч, тому діти вже бігають сюди гратись. Ми тому й купували дві квартири поряд, аби було близько ходити.
Житло брали дітям. Це двокімнатна і однокімнатна квартири. Хотіли дві двокімнатні, але на той момент вже не було в наявності. З радістю хотілося б дві двокімнатні купити, щоб було порівну, бо діти одинакові. Трішки не встигли, але дуже задоволені. Квартири великі, хороші. Видно, що будували на совість», - переконана Інна Хімач.
Тим часом, у дворі ЖК «Парковий квартал» гамірно: поруч триває будівництво нового будинку, у зданих – працюють ремонтні бригади, а в деяких квартирах вже сяють білосніжні фіранки та пахне свіжою здобою. Про те, що у новому будинку вирує життя – свідчить і юрба щасливих дітей, які з задоволенням бавляться на майданчику.
Нагадаємо, у ЖК «Парковий квартал» діє акційна пропозиція - 1-кімнатна квартира за 16 000 $. Акція триватиме до 30 червня. За консультаціями та роз'ясненнями щодо умов акції – звертайтесь у відділ продажу, розташований біля ЖК «Парковий квартал», або за телефоном:
096-030-20-10
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