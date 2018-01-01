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У Луцьку вручили дипломи магістрам найбільшого вишу області

У Луцьку вручили дипломи магістрам найбільшого вишу області
У Луцьку вручили дипломи магістрам трьох факультетів СНУ ім. Лесі Українки.

26 червня, в актовій залі головного корпусу СНУ імені Лесі Українки відбулося урочисте вручення дипломів випускникам магістратури факультету філології та журналістики, юридичного факультету та факультету міжнародних відносин, - пише Волинська правда.

Церемонія вручення розпочалася зі звуків гімну Лесиного вишу.

Опісля хвилиною мовчання вшанували пам’ять студентів-героїв СНУ імені Лесі Українки ­- Андрія Снітка, Артема Карабана, Станіслава Потапчука.

З вітальними словами до випускників звернулися ректор університету Ігор Коцан, вчений секретар Лариса Семенюк, доктор філософських наук, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України Петро Саух, декан ФФтаЖ Юрій Громик, декан юридичного факультету Оксана Лаба та заступник декана з навчальної роботи ФМВ Наталія Романюк.

Ігор Коцан зазначив, що день отримання диплому – це один з найкращих днів у житті кожного студента. Також він подякував усім магістрам за вибір саме Східноєвропейського університету імені Лесі Українки.

Петро Саух від імені Національної академії педагогічних наук України привітав магістрантів з такою урочистою подією.

«Я хочу, щоб Ви постійно жили в гармонії зі світом. А для цього потрібно оглядатись назад із великою вдячністю, вперед дивитись з надією, вгору – з вірою, навкруги себе – з любов’ю. І тоді світ для Вас засяє новими кольорами!», – побажав почесний гість.

Ігор Коцан повідомив, що цього дня диплом магістра отримали 55 випускників. Відтак, кожен вчорашній студент піднімався на сцену з усмішкою і забирав свій омріяний документ. Випускниці закріплювали його поцілунком із ректором та почесним гостем Петром Саухом.

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Теги: СНУ, магістри, освіта
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