У ресторації «Брама» на піцу 1+1*
Сьогодні, 19:06
Ресторація "Брама" запрошує усіх любителів піци на акцію 1+1.
"Купуєш одну піцу, іншу отримуєш в подарунок", - повідомили у закладі.
Зазачимо, вартість піци отриманої в подарунок не повинна перевищувати вартості придбаної.
Акція діє до 30.07.2018.
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"Купуєш одну піцу, іншу отримуєш в подарунок", - повідомили у закладі.
Зазачимо, вартість піци отриманої в подарунок не повинна перевищувати вартості придбаної.
Акція діє до 30.07.2018.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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