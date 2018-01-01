У «Промені» відбудеться презентація картин художниці Катерини Яцушек. ФОТО*
Сьогодні, 17:15
28 червня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться презентація робіт молодої художниці, ілюстратора, графічного дизайнера – Катерини Яцушек.
Дівчина презентуватиме виставку під назвою «Лінії».
Цікавий погляд на турбуючі теми: Лінії життя. Лінії вибору. Лінії долі. Лінії простору. Лінії території. Лінії оборони. Лінії шляху. Лінії обмеження. Лінії дозволеного. Лінії перетину. Лінії перетнутого.
У холі комплексу буде стояти інсталяція від художниці, а на 4-му поверсі розміститься повна виставка.
Триватиме вона 2 тижні.
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Дівчина презентуватиме виставку під назвою «Лінії».
Цікавий погляд на турбуючі теми: Лінії життя. Лінії вибору. Лінії долі. Лінії простору. Лінії території. Лінії оборони. Лінії шляху. Лінії обмеження. Лінії дозволеного. Лінії перетину. Лінії перетнутого.
У холі комплексу буде стояти інсталяція від художниці, а на 4-му поверсі розміститься повна виставка.
Триватиме вона 2 тижні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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