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У «Промені» відбудеться презентація картин художниці Катерини Яцушек. ФОТО*

У «Промені» відбудеться презентація картин художниці Катерини Яцушек. ФОТО*
28 червня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться презентація робіт молодої художниці, ілюстратора, графічного дизайнера – Катерини Яцушек.

Дівчина презентуватиме виставку під назвою «Лінії».

Цікавий погляд на турбуючі теми: Лінії життя. Лінії вибору. Лінії долі. Лінії простору. Лінії території. Лінії оборони. Лінії шляху. Лінії обмеження. Лінії дозволеного. Лінії перетину. Лінії перетнутого.

У холі комплексу буде стояти інсталяція від художниці, а на 4-му поверсі розміститься повна виставка.

Триватиме вона 2 тижні.
У «Промені» відбудеться презентація картин художниці Катерини Яцушек. ФОТО*

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Теги: РЦ «Промінь»
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