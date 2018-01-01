Медзаклади Волині отримали обладнання від Світового банку. ФОТО

У 2018-му перші постачання закупленого у рамках реалізації Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» здійснили у заклади вторинного і третинного рівня надання медичних послуг.Про це повідомляє прес-служба Субпроекту.ТзОВ «ІМЕСК» повністю виконало взяті на себе зобов’язання у рамках підписаної з управлінням охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації договірної угоди. Ця фірма встановила в обласних медичних закладах вторинного та третинного рівнів надання допомоги обладнання, що покращить діагностику та лікування пацієнтів із недугами системи кровообігу й, окрім того, провела навчання медперсоналу, який на ньому працюватиме.У реалізації Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» значну увагу приділяють закупівлі медичного обладнання та розхідних матеріалів.Складна підготовча робота, скрупульозний підхід до написання тендерної документації, де практикуючі лікарі в тандемі з консультантами, дотримуючись вимог законодавства, намагаються зробити усе від них залежне, аби в область прийшла найякісніша техніка, оголошення торгів і опрацювання результатів тривають місяцями. Тож кожен договір на постачання – то маленька, але значима перемога команди, націленої на результат. Однак найбільше задоволення все ж приносить той момент, коли консультанти та надавачі послуг приїжджають із технікою у медзаклади.Фірма «ІМЕСК» виграла тендер на постачання такого медобладнання, як портативні електрокардіографи, комплекти для холтерівського моніторування ЕКГ, добового моніторування артеріального тиску та проведення велоергометрії. Загалом – 46 одиниць, розподілених відповідно до потреб медзакладів. Наприклад, портативні електрокардіографи отримали усі лікарні – від обласної та госпіталю ветеранів війни до центральних райлікарень. Натомість комплекти для холтерівського моніторування електрокардіограми, для добового моніторування артеріального тиску та для проведення велоергометрії вже допомагають у встановленні діагнозів та призначенні лікування пацієнтам Волинської обласної і Луцької міської клінічних лікарень, Волинського обласного госпіталю ветеранів війни, Нововолинської центральної міської, Ковельської, Камінь-Каширської центральної районних лікарень.В один із травневих ранків прибуваємо разом із керівником відділу маркетингу фірми «IMEСК»до Волинського обласного госпіталю ветеранів війни. Для цього медзакладу привезли частину обладнання – портативні електрокардіографи і комплекти для добового моніторування АТ.Швидке рукостискання з керівником– і ми вже у кардіовідділенні. Його завідувачка, уточнюючи, що ж нині привезли, не приховує посмішки. І зізнається: тішить і те, що обладнання сучасне та якісне, і його кількість.«Ми вже користуємося комплектом для добового моніторування артеріального тиску цього ж виробника. Кілька років тому придбали. Тим, як працює, задоволені. Але – лише один! А він на пацієнтові має бути добу! Ви навіть не уявляєте, як важко було з усіх, кому необхідно це обстеження, обрати того єдиного, кому його на 24 години дати», – ділиться проблемою медик. Так само щиро, ніби аж по-дитячому, посміхаються, перебираючи коробки, її колеги.«Якщо даєте п’ять приладів ВАТ 41-2 – то це взагалі ми зможемо працювати за європейськими стандартами. До мене хворий поступив – поставила прилад, виписується – знову моніторимо артеріальний тиск. Й одразу видно, чи все гаразд, чи правильно призначили лікування, його відкорегували і що йому приймати надалі. Бо ж до цього – дякувати Богу, що хоч раз зробила!» – розповідає Наталія Олянська про роботу, яку вже сміливо можна називати «до Субпроекту».За словами завідувачки кардіовідділення госпіталю, серцево-судинних проблем у їхніх пацієнтів дуже багато. Наприклад, воїни АТО призивалися з тією ж таки артеріальною гіпертензією, але недіагностованою, у декого вона виникла як стресіндукована, хтось після повернення із зони бойових дій внаслідок посттравматичного стресового розладу «заробив» гіпертонічну чи ішемічну хворобу серця. Тож усі ці люди у медзакладі мають проходити добове вимірювання тиску. І коли був апарат один, то, безумовно, його критично мало, аби охопити відділення на 50 ліжок.Абсолютно задоволені комплектами для добового моніторування артеріального тиску – і можливостями, і якістю, – раз по раз повторює медперсонал і паралельно вже ставить прилади на пацієнтів. Дані з них через bluetooth надходять на комп’ютери, де вже є спеціальне програмне забезпечення. На екрані – вихідні дані пацієнта, інформація про «поведінку» його тиску упродовж доби і ще чимало того, що ніяк не зрозуміє людина без відповідної освіти, але те, що вкрай необхідно фахівцям, що рятують чи якісно продовжують чужі життя.Кардіографи у межах цього постачання – теж надсучасні, можуть працювати як трьох-, шести- і дванадцятиканальні, тоді як той, що функціонував у госпіталі, має кілька десятків років. Персонал одразу ж проходить навчання роботі на техніці. А Станіслав Тесленко настільки впевнений у ній, що для демонстрації обладнання, аби не гаяти часу даремне, приводять пацієнта, якому саме треба зробити кардіограму. Воїну АТО теж передається надпозитивне налаштування медиків – і він починає піджартовувати.Склали, показали-підучили – і поїхали в інші медзаклади. Й з-поміж інших вразив візит у Луцьку центральну району лікарню. Бо як інакше, як не провидінням, назвати те, що першим пацієнтом, який, відповідно до черги, зайшов робити кардіограму на новому обладнанні, став чоловік, який надавав нам послуги у рамках реалізації іншого договору по Субпроекту. І ми, і він були подивовані цим збігом обставин, які довели – усі компоненти цього проекту вкрай важливі і необхідні кожному волинянину. І вартість зробленого – це, найперше, людське життя.Провідний спеціаліст фірми «IMECК»також прибула на Волинь для навчань медперсоналу. Зустрілися із нею у Волинській обласній клінічній лікарні. Тут якраз освоювали роботу з новими комплектами для добового моніторування артеріального тиску та комплектами для холтерівського моніторування електрокардіограми (теж – із відповідним програмним забезпеченням).Лікаруточнює, як важливо для їхньої роботи збільшення одиниць того чи іншого якісного обладнання, закупленного за кошти Субпроекту Світового банку і Міністерства охорони здоров'я.«Портативні комплекти для добового моніторування АТ реєструють артеріальний тиск впродовж доби, але не лише фіксують, а й дають відповідний медичний висновок. Зокрема, прилад реєструє тиск у нічний час та фіксує темпи його підвищення. Це важливо знати для лікарів, бо в цей час найчастіше трапляються ускладнення. На основі нашого висновку по добовому моніторуванню можна запобігти коливанням тиску призначенням правильного медикаментозного лікування», – розповідає медик.Так само, за її словами, надважлива діагностика на приладі холтерівського моніторування електрокардіограми, що дозволяє тривалу реєстрацію ЕКГ в умовах щоденної активності пацієнта з подальшим аналізом отриманого запису. Це дає можливість виявити порушення в роботі серця, навіть якщо вони трапляються дуже рідко, оскільки запис ведеться безперервно протягом доби (за необхідності – навіть семи діб).Комплект для проведення велоергометрії – то власне велоергометр (прилад, схожий на велотренажер), сучасний комп’ютерний кардіограф, комп’ютерне обладнання з ліцензованим програмним забезпеченням та принтер. Він гарантує електрокардіографічне дослідження для виявлення проблем із серцево-судинною системою та визначення індивідуальної толерантності до ступінчасто-зростаючого фізичного навантаження, яке виконують на велоергометрі. Це, як уточнює Станіслав Тесленко, надточне сучасне обладнання, що вловлює та передає на комп'ютер найменші нюанси поведінки серця, що, своєю чергою, вкрай необхідно для правильної діагностики та лікування пацієнтів. «Ви навіть на вигляд порівняйте – що було і що маємо! А що вже говорити про діагностику!» – знову щиро посміхається Наталія Олянська.Головний лікар Луцької міської клінічної лікарнірозповідає, що у них велоергометрію проводять постійно. Однак обладнання вичерпує свій ресурс, тож для такого потужного медичного центру, куди привозять пацієнтів із різними серцево-судинними захворюваннями, поставки сучасної техніки – важливі. «Щиро дякуємо усім, хто реалізовує Субпрект, за це. Й у найближчому часі очікуємо ще інших поставок», – додає медик.У період з червня 2015-го по червень 2018-го у рамках реалізації Субпроекту підписано 63 контракти на суму майже 6 млн доларів США. З них на обладнання для медзакладів І, ІІ та ІІІ рівнів – 4,3 мільйона доларів США.У 2018 році придбали обладнання та розхідні матеріали для 139 діючих амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. Загальна сума підписаних контрактів – понад 170 тисяч доларів США. З закупленого обладнання протягом березня-квітня в усі амбулаторії поставлено портативні електрокардіографи. Для поставки вимірювального обладнання наразі вирішується питання щодо його метрологічної повірки. Також цьогоріч планується поставити біохімічні експрес-аналізатори та реактиви до них для всіх амбулаторій ЗПСМ. Оголошено тендер для додаткової закупівлі того обладнання, якого не вистачає для укомплектування всіх закладів первинного рівня надання медичної допомоги відповідно до норм облаштування для покращеного лікування серцево-судинних захворювань.Підписано 13 контрактів з компаніями-переможцями конкурсних торгів на закупівлю обладнання та розхідних матеріалів для медичних закладів вторинного та третинного рівнів. Тривають постачання. Найближчим часом планується оголосити другу фазу закупівлі обладнання для них.