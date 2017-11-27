На Волині екс-лікаря, який ледь не зарізав товариша, відправили у психлікарню





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 19-го червня 2018-го року, - пише



Так, 16-го серпня 2017-го року, близько 4-ої години, на той час працівник Іваничівської районної лікарні, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс один удар ножем в ділянку живота мешканцю Іванич, після цього чоловік зник з місця події.



Згідно із текстом вироку, обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся, частково відшкодував потерпілому завдану шкоду та просив у нього вибачення.



Він дуже шкодує, що став винуватцем такої прикрої події, вважає, що це сталось внаслідок перенесеного ним раніше інсульту та прийому ліків після цього, які продовжує приймати і на даний час. Просив суд його суворо не карати, і дати йому можливість виправитися, та мати можливість надалі виплачувати потерпілому кошти за завдану шкоду.



Потерпілий обвинуваченого вибачив, просив не призначати останньому покарання у виді реального позбавлення волі.



Зважаючи на вищевикладене, у Нововолинському суді прийшли до висновку, що до обвинуваченого, відповідно до ст.96 КК України слід застосувати примусове лікування у спеціальному лікувальному закладі у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги.



Керуючись ст.323, ст.324 КПК України, суд ухвалив визнати екс-лікаря винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років.



А на підставі ст.75 КК України постановив звільнити від відбування покарання, якщо протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки згідно ст.76 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили екс-лікаря з Іванич, який через ревнощі ледь не зарізав товариша, оскільки ревнував потерпілого до своєї дружини.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 19-го червня 2018-го року, - пише БУГ Так, 16-го серпня 2017-го року, близько 4-ої години, на той час працівник Іваничівської районної лікарні, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс один удар ножем в ділянку живота мешканцю Іванич, після цього чоловік зник з місця події.Згідно із текстом вироку, обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся, частково відшкодував потерпілому завдану шкоду та просив у нього вибачення.Він дуже шкодує, що став винуватцем такої прикрої події, вважає, що це сталось внаслідок перенесеного ним раніше інсульту та прийому ліків після цього, які продовжує приймати і на даний час. Просив суд його суворо не карати, і дати йому можливість виправитися, та мати можливість надалі виплачувати потерпілому кошти за завдану шкоду.Потерпілий обвинуваченого вибачив, просив не призначати останньому покарання у виді реального позбавлення волі.Зважаючи на вищевикладене, у Нововолинському суді прийшли до висновку, що до обвинуваченого, відповідно до ст.96 КК України слід застосувати примусове лікування у спеціальному лікувальному закладі у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги.Керуючись ст.323, ст.324 КПК України, суд ухвалив визнати екс-лікаря винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років.А на підставі ст.75 КК України постановив звільнити від відбування покарання, якщо протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки згідно ст.76 КК України.

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