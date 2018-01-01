На Волині судили білоруса, який викрав елітний алкоголь на майже 2 мільйона
Сьогодні, 17:23
На Волині за крадіжку алкоголю на майже 1,9 млн. грн громадянин Білорусі втрапив за ґрати.
Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Зазначається, що 24 січня 2015 року 38-річний білорус поставив на стоянку в селі Липини Луцького району вантажівку з фіктивними номерними знаками, а в ніч на 25 січня зі спільниками проник у напівпричіп іншого авто, яке знаходилося поряд на цій же стоянці, і перевантажив у свій автомобіль понад тисячу ящиків з елітними алкогольними напоями – віскі, бурбоном та джином.
Скма завданої майнової шкоди становить 1,9 млн. грн.
У листопаді 2017 року обвинуваченого затримали у Литві та екстрадували до України. У суді чоловік свою винуватість у вчиненому не визнав, проте зібраними в ході досудового розслідування її було повністю доведено.
Відтак, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Зазначається, що 24 січня 2015 року 38-річний білорус поставив на стоянку в селі Липини Луцького району вантажівку з фіктивними номерними знаками, а в ніч на 25 січня зі спільниками проник у напівпричіп іншого авто, яке знаходилося поряд на цій же стоянці, і перевантажив у свій автомобіль понад тисячу ящиків з елітними алкогольними напоями – віскі, бурбоном та джином.
Скма завданої майнової шкоди становить 1,9 млн. грн.
У листопаді 2017 року обвинуваченого затримали у Литві та екстрадували до України. У суді чоловік свою винуватість у вчиненому не визнав, проте зібраними в ході досудового розслідування її було повністю доведено.
Відтак, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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