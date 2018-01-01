вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили білоруса, який викрав елітний алкоголь на майже 2 мільйона

На Волині судили білоруса, який викрав елітний алкоголь на майже 2 мільйона
На Волині за крадіжку алкоголю на майже 1,9 млн. грн громадянин Білорусі втрапив за ґрати.

Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

Зазначається, що 24 січня 2015 року 38-річний білорус поставив на стоянку в селі Липини Луцького району вантажівку з фіктивними номерними знаками, а в ніч на 25 січня зі спільниками проник у напівпричіп іншого авто, яке знаходилося поряд на цій же стоянці, і перевантажив у свій автомобіль понад тисячу ящиків з елітними алкогольними напоями – віскі, бурбоном та джином.

Скма завданої майнової шкоди становить 1,9 млн. грн.

У листопаді 2017 року обвинуваченого затримали у Литві та екстрадували до України. У суді чоловік свою винуватість у вчиненому не визнав, проте зібраними в ході досудового розслідування її було повністю доведено.

Відтак, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, алкоголь, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мер Львова розповість, як створити стратегію ідентичності Луцька
Сьогодні, 17:31
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
Сьогодні, 17:27
На Волині судили білоруса, який викрав елітний алкоголь на майже 2 мільйона
Сьогодні, 17:23
Чому смердить Луцьк: версії влади
Сьогодні, 17:18
У «Промені» відбудеться презентація картин художниці Катерини Яцушек. ФОТО*
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Волинянину за крадіжку і розбій дали понад 7 років тюрми Волинянину за крадіжку і розбій дали понад 7 років тюрми
Сьогодні, 13:01
Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія
11 червень, 14:00
«Жирний» злочин: на Волині п’яна жінка вкрала в сусіда сало і смалець «Жирний» злочин: на Волині п’яна жінка вкрала в сусіда сало і смалець
06 червень, 13:50
Цілий «арсенал»: судили лучанку, яка обікрала декілька магазинів Цілий «арсенал»: судили лучанку, яка обікрала декілька магазинів
03 червень, 21:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий математик з Волині потрапив на 2-гривневу монету
25 червень, 16:06
 1
Поет Дмитро Лазуткін розповів про улюблений заклад у Луцьку
Сьогодні, 18:44
 0
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Сьогодні, 18:23
 0
ЦИТАТНИК Романа Хорзова: Найбільша криза в мене виникає, коли я лежу на дивані
Сьогодні, 18:20
 0
У луцькій «Опері» – концерт Макса Барських
Сьогодні, 18:11
 0
Медіа
відео
1/8