На Волині судили білоруса, який викрав елітний алкоголь на майже 2 мільйона

На Волині за крадіжку алкоголю на майже 1,9 млн. грн громадянин Білорусі втрапив за ґрати.Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Зазначається, що 24 січня 2015 року 38-річний білорус поставив на стоянку в селі Липини Луцького району вантажівку з фіктивними номерними знаками, а в ніч на 25 січня зі спільниками проник у напівпричіп іншого авто, яке знаходилося поряд на цій же стоянці, і перевантажив у свій автомобіль понад тисячу ящиків з елітними алкогольними напоями – віскі, бурбоном та джином.Скма завданої майнової шкоди становить 1,9 млн. грн.У листопаді 2017 року обвинуваченого затримали у Литві та екстрадували до України. У суді чоловік свою винуватість у вчиненому не визнав, проте зібраними в ході досудового розслідування її було повністю доведено.Відтак, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.