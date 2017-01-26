Мер Львова розповість, як створити стратегію ідентичності Луцька

Ініціативна група Urban Lutsk Hub у партнерстві з Львівською міською радою організовують захід під назвою «UrbanTalks Луцьк & Львів». Він відбудеться 5 липня о 18:00 у внутрішньому дворику Волинського коледжу національного університету харчових технологій.Про це повідомляють організатори заходу.UrbanTalks Луцьк & Львів — це дружній діалог та пошук дотиків партнерства між містами. Під час події реформатори міста Лева передадуть досвід та розкажуть про місцеві успішні кейси просторового планування та інтегрованого розвитку, залучення мешканців до прийняття рішень, партисипативні практики управління містом, розвиток науки, ІТ та інше.В програмі зустрічі лекції на такі теми:• Сучасне місто: стратегія ідентичності –, міський голова Львова.• Успішні стратегії міста. Приклад Львова. Який ефект від реалізації стратегії отримує місто –, директор Комунальної установи “Інститут міста”.• Міське планування. Архітектурні принципи для Львова –, начальник управління архітектури, головний архітектор Львова.Екосистема міста для створення стартапів –, заступник міського голови з питань розвитку.• Як залучити мешканців до прийняття рішень. Приклад Львова –, заступник директора Львівського комунального підприємства “Інститут просторового розвитку”.• Який ефект конференц індустрія приносить для міста? –, директор комунального підприємства «Львівське конференц-бюро».Urban Lutsk Hub – ініціативна група лучан, яку створили представники місцевого бізнесу і громадського руху. Ініціативна група складається зМета діяльності – влаштовувати щомісячні зустрічі на тему Луцька та його розвитку в сферах бізнесу та культури. «UrbanTalks Луцьк & Львів» - перший захід, який у партнерстві запропонувала провести Львівська міська рада та передати власний досвід нашому місту.Інформаційні партнери заходу: Волинська Торгово-Промислова Палата, Департамент економічної політики Луцької міської ради.Сучасне місто: стратегія ідентичності.Андрій Садовий, міський голова ЛьвоваУспішні стратегії міста. Приклад Львова.Який ефект від реалізації стратегії отримує містоОлександр Кобзарев, директор Комунальної установи “Інститут міста”Міське планування. Архітектурні принципи для Львова.Юліан Чаплінський, начальник управління архітектури, головний архітектор Львова,Екосистема міста для створення стартапів,Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвиткуЯк залучити мешканців до прийняття рішень. Приклад ЛьвоваОлександра Сладкова, заступник директора Львівського комунального підприємства “Інститут просторового розвитку”Який ефект конференц індустрія приносить для міста? Ліна Остапчук, директор комунального підприємства “Львівське конференц-бюро”Контактна особа – Захар Ткачук, тел. 0950925166