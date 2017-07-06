Ковель з Днем міста привітають Таяна і Ляпіс
Сьогодні, 18:03
У Ковелі з нагоди Дня міста відбудеться концерт відомих виконавців.
Святкування відбудеться у суботу, 30 червня, - повідомили у ковельській мерії.
О 21:00 відбудеться концерт відомої української співачки, фіналістки нацвідбору на Євробачення Таяни. На сцені також виступить гурт "Ляпіс-98".
Артисти розважатимуть ковельчан на центральній сцені міста.
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Святкування відбудеться у суботу, 30 червня, - повідомили у ковельській мерії.
О 21:00 відбудеться концерт відомої української співачки, фіналістки нацвідбору на Євробачення Таяни. На сцені також виступить гурт "Ляпіс-98".
Артисти розважатимуть ковельчан на центральній сцені міста.
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