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Ковель з Днем міста привітають Таяна і Ляпіс

Ковель з Днем міста привітають Таяна і Ляпіс
У Ковелі з нагоди Дня міста відбудеться концерт відомих виконавців.

Святкування відбудеться у суботу, 30 червня, - повідомили у ковельській мерії.

О 21:00 відбудеться концерт відомої української співачки, фіналістки нацвідбору на Євробачення Таяни. На сцені також виступить гурт "Ляпіс-98".

Артисти розважатимуть ковельчан на центральній сцені міста.


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Теги: Ковель, День міста, концерт
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