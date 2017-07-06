Ковель з Днем міста привітають Таяна і Ляпіс





Святкування відбудеться у суботу, 30 червня, - повідомили у ковельській мерії.



О 21:00 відбудеться концерт відомої української співачки, фіналістки нацвідбору на Євробачення Таяни. На сцені також виступить гурт "Ляпіс-98".



Артисти розважатимуть ковельчан на центральній сцені міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі з нагоди Дня міста відбудеться концерт відомих виконавців.Святкування відбудеться у суботу, 30 червня, - повідомили у ковельській мерії.О 21:00 відбудеться концерт відомої української співачки, фіналістки нацвідбору на Євробачення Таяни. На сцені також виступить гурт "Ляпіс-98".Артисти розважатимуть ковельчан на центральній сцені міста.

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