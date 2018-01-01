У луцькій «Опері» – концерт Макса Барських
Сьогодні, 18:11
У луцькому нічному клубі виступить популярний український співак Макс Барських.
Про це повідомляють організатори концерту.
Відомо, що виступ відбудеться 27 червня у Opera dance club. Початок о 22.00. Зазначимо, це буде останній концерт у цьому закладі. Клуб закривається.
Нагадаємо, 26 червня у Луцьку відбулася зустріч з власником "Опери" Романом Хорзовим. У ході зустрічі Роман розповів, як у нього виникла ідея зробити у Луцьку «Ротонду», чому він вирішив закрити клуб «Опера», та привідкрив завісу таємничості над новим закладом, який відкриють у Старому місті.
Стартова ціна квитка - 600 гривень. Закликають поспішати придбати квитки дешевше. Місця продажу:
- кафе «Львівський штрудель»
- сімейне еко-кафе «Дядя Піца»
- караоке-ресторан «Опера»
- РЦ «Промінь»
Квитки онлайн: https://lutsk.karabas.com/maks-barskih-4
Замовлення столиків 0950363777.
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Про це повідомляють організатори концерту.
Відомо, що виступ відбудеться 27 червня у Opera dance club. Початок о 22.00. Зазначимо, це буде останній концерт у цьому закладі. Клуб закривається.
Нагадаємо, 26 червня у Луцьку відбулася зустріч з власником "Опери" Романом Хорзовим. У ході зустрічі Роман розповів, як у нього виникла ідея зробити у Луцьку «Ротонду», чому він вирішив закрити клуб «Опера», та привідкрив завісу таємничості над новим закладом, який відкриють у Старому місті.
Стартова ціна квитка - 600 гривень. Закликають поспішати придбати квитки дешевше. Місця продажу:
- кафе «Львівський штрудель»
- сімейне еко-кафе «Дядя Піца»
- караоке-ресторан «Опера»
- РЦ «Промінь»
Квитки онлайн: https://lutsk.karabas.com/maks-barskih-4
Замовлення столиків 0950363777.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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