У луцькій «Опері» – концерт Макса Барських

Макс Барських.



Про це повідомляють організатори концерту.



Відомо, що виступ відбудеться 27 червня у Opera dance club. Початок о 22.00. Зазначимо, це буде останній концерт у цьому закладі. Клуб закривається.



Нагадаємо, 26 червня у Луцьку відбулася зустріч з власником "Опери" Романом Хорзовим. У ході зустрічі Роман розповів, як у нього виникла ідея зробити у Луцьку «Ротонду», чому він вирішив закрити клуб «Опера», та привідкрив завісу таємничості над новим закладом, який відкриють у Старому місті.



Стартова ціна квитка - 600 гривень. Закликають поспішати придбати квитки дешевше. Місця продажу:



- кафе «Львівський штрудель»

- сімейне еко-кафе «Дядя Піца»

- караоке-ресторан «Опера»

- РЦ «Промінь»



Квитки онлайн:



Замовлення столиків 0950363777.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому нічному клубі виступить популярний український співакПро це повідомляють організатори концерту.Відомо, що виступ відбудеться 27 червня у Opera dance club. Початок о 22.00. Зазначимо, це буде останній концерт у цьому закладі. Клуб закривається.Нагадаємо, 26 червня у Луцьку відбулася зустріч з власником "Опери" Романом Хорзовим. У ході зустрічі Роман розповів, як у ньогозробити у Луцьку «Ротонду», чому він вирішив, та привідкрив завісу таємничості над, який відкриють у Старому місті.Стартова ціна квитка - 600 гривень. Закликають поспішати придбати квитки дешевше. Місця продажу:- кафе «Львівський штрудель»- сімейне еко-кафе «Дядя Піца»- караоке-ресторан «Опера»- РЦ «Промінь»Квитки онлайн: https://lutsk.karabas.com/maks-barskih-4 Замовлення столиків 0950363777.

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