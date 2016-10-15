Поет Дмитро Лазуткін розповів про улюблений заклад у Луцьку





Про це він поділився в інтерв'ю



"Кораблик" мені дуже подобається (усміхається, - ред.). Добре, що такі місця зберігаються, а не все таке пластикове і штучне. В таких місцях є енергетика міста. Енергетика міста іноді краще зберігається в закладах, де розливають пиво і вино, аніж в історичних пам’ятках. Як не крути, але стіни зберігають чужі історії, які можливо і не варто комусь іншому розповідати. Стіни пам’ятають вібрації музики і пульсації емоцій. Це дуже добре", - каже Дмитро.



Поет не оминув і добрим словом Луцький замок.



"Я думаю, що це місце також дуже класне і мені дуже подобається як його лучани використовують у фестивальних форматах. Це класно. Треба це робити і треба це розвивати. Луцьк вартий того, щоб про нього в контексті культурної мапи України згадували частіше. Тут є багато чого такого, чого немає ніде", - резюмував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поет Дмитро Лазуткін, який нещодавно презентував у місті нову збірку, розповів, яке місце у Луцьку його улюблене.Про це він поділився в інтерв'ю Волинській правді "Кораблик" мені дуже подобається. Добре, що такі місця зберігаються, а не все таке пластикове і штучне. В таких місцях є енергетика міста. Енергетика міста іноді краще зберігається в закладах, де розливають пиво і вино, аніж в історичних пам’ятках. Як не крути, але стіни зберігають чужі історії, які можливо і не варто комусь іншому розповідати. Стіни пам’ятають вібрації музики і пульсації емоцій. Це дуже добре", - каже Дмитро.Поет не оминув і добрим словом Луцький замок."Я думаю, що це місце також дуже класне і мені дуже подобається як його лучани використовують у фестивальних форматах. Це класно. Треба це робити і треба це розвивати. Луцьк вартий того, щоб про нього в контексті культурної мапи України згадували частіше. Тут є багато чого такого, чого немає ніде", - резюмував він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію