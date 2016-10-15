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Поет Дмитро Лазуткін розповів про улюблений заклад у Луцьку

Поет Дмитро Лазуткін розповів про улюблений заклад у Луцьку
Поет Дмитро Лазуткін, який нещодавно презентував у місті нову збірку, розповів, яке місце у Луцьку його улюблене.

Про це він поділився в інтерв'ю Волинській правді.

"Кораблик" мені дуже подобається (усміхається, - ред.). Добре, що такі місця зберігаються, а не все таке пластикове і штучне. В таких місцях є енергетика міста. Енергетика міста іноді краще зберігається в закладах, де розливають пиво і вино, аніж в історичних пам’ятках. Як не крути, але стіни зберігають чужі історії, які можливо і не варто комусь іншому розповідати. Стіни пам’ятають вібрації музики і пульсації емоцій. Це дуже добре", - каже Дмитро.

Поет не оминув і добрим словом Луцький замок.

"Я думаю, що це місце також дуже класне і мені дуже подобається як його лучани використовують у фестивальних форматах. Це класно. Треба це робити і треба це розвивати. Луцьк вартий того, щоб про нього в контексті культурної мапи України згадували частіше. Тут є багато чого такого, чого немає ніде", - резюмував він.

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Теги: Дмитро Лазуткін, поезія, Луцьк, заклади
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