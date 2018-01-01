Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 червня





У Луцьку, Маневичах, Любешові очікується суха

погода.



У Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі близько +13…+15 градусів, удень – до +24…+25.



Вітер північно-східний, північний і східний, 1-7 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Маневичах, Любешові очікується сухапогода.У Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі близько +13…+15 градусів, удень – до +24…+25.Вітер північно-східний, північний і східний, 1-7 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію