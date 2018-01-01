Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 червня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Маневичах, Любешові очікується суха
погода.
У Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +13…+15 градусів, удень – до +24…+25.
Вітер північно-східний, північний і східний, 1-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Маневичах, Любешові очікується суха
погода.
У Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +13…+15 градусів, удень – до +24…+25.
Вітер північно-східний, північний і східний, 1-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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