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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 червня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Маневичах, Любешові очікується суха
погода.

У Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +13…+15 градусів, удень – до +24…+25.

Вітер північно-східний, північний і східний, 1-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, прогноз
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