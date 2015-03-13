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З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів

З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів
Луцьком пройшов автопробіг, присвячений Дню кримськотатарського прапора.

Захід розпочався 26 червня на Театральному майдані, - пишуть Волинські новини.

Як зазначили організатори, автопробіг - це не просто захід, а символ боротьби, прагнення проявити нашу єдність, прагнення продемонструвати окупантові, що ми боремося за нашу свободу.

Зокрема, вони наголошують, що вже четвертий рік святкують День кримськотатарського прапора у Луцьку, який, з їхніх слів, символізує небо, таке ж чисте, як кримськотатарський народ, а танга, зображена на блакитному полотнищі, символізує рівноправ'я.

Так, збір учасників відбувся о 18.00 на Театральному майдані, а о 19.00 колона вирушила вулицею Винниченка та проїде проспектом Перемоги, проспектом Соборності, проспектом Молоді, вулицею Рівненською та проспектом Волі.

Зауважимо, що в автопробізі брали участь близько 25 автомобілів.

З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів
З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів
З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів
З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів
З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів
З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів
З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів
З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів

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Теги: атопробіг, Крим, Луцьк
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