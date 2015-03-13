З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів
Сьогодні, 19:26
Луцьком пройшов автопробіг, присвячений Дню кримськотатарського прапора.
Захід розпочався 26 червня на Театральному майдані, - пишуть Волинські новини.
Як зазначили організатори, автопробіг - це не просто захід, а символ боротьби, прагнення проявити нашу єдність, прагнення продемонструвати окупантові, що ми боремося за нашу свободу.
Зокрема, вони наголошують, що вже четвертий рік святкують День кримськотатарського прапора у Луцьку, який, з їхніх слів, символізує небо, таке ж чисте, як кримськотатарський народ, а танга, зображена на блакитному полотнищі, символізує рівноправ'я.
Так, збір учасників відбувся о 18.00 на Театральному майдані, а о 19.00 колона вирушила вулицею Винниченка та проїде проспектом Перемоги, проспектом Соборності, проспектом Молоді, вулицею Рівненською та проспектом Волі.
Зауважимо, що в автопробізі брали участь близько 25 автомобілів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід розпочався 26 червня на Театральному майдані, - пишуть Волинські новини.
Як зазначили організатори, автопробіг - це не просто захід, а символ боротьби, прагнення проявити нашу єдність, прагнення продемонструвати окупантові, що ми боремося за нашу свободу.
Зокрема, вони наголошують, що вже четвертий рік святкують День кримськотатарського прапора у Луцьку, який, з їхніх слів, символізує небо, таке ж чисте, як кримськотатарський народ, а танга, зображена на блакитному полотнищі, символізує рівноправ'я.
Так, збір учасників відбувся о 18.00 на Театральному майдані, а о 19.00 колона вирушила вулицею Винниченка та проїде проспектом Перемоги, проспектом Соборності, проспектом Молоді, вулицею Рівненською та проспектом Волі.
Зауважимо, що в автопробізі брали участь близько 25 автомобілів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 червня
Сьогодні, 20:00
З нагоди Дня кримськотатарського прапора Луцьком проїхалася колона автомобілів
Сьогодні, 19:26
У ресторації «Брама» на піцу 1+1*
Сьогодні, 19:06
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 червня
Сьогодні, 19:00