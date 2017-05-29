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Пухлини виросли ще більше, - мама онкохворого волинянина Романа Гальчика

Пухлини виросли ще більше, - мама онкохворого волинянина Романа Гальчика
В онкохворого хлопчика Романа Гальчика, який мав вилітати на лікування від раку у Стамбул, збільшилися пухлини.

Про це у спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя» у соціальній мережі Facebook написала мама дитини Світлана Гальчик.

"По даним КТ пухлини нікуди не ділись, вони всі є, і виросли ще більше, головні болі в Роми від тиску пухлин на різні ділянки мозку. Зараз вирішують питання з обезболенням, щоб полегшити його стан. Будемо колоти гормони і протирвотне. Ми лишаємось поки в обласній лікарні до стабілізації стану сина", - пише жінка.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА

Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).

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Теги: дитина, лікування, Волинь, Роман Гальчик
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