Пухлини виросли ще більше, - мама онкохворого волинянина Романа Гальчика
Сьогодні, 19:45
В онкохворого хлопчика Романа Гальчика, який мав вилітати на лікування від раку у Стамбул, збільшилися пухлини.
Про це у спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя» у соціальній мережі Facebook написала мама дитини Світлана Гальчик.
"По даним КТ пухлини нікуди не ділись, вони всі є, і виросли ще більше, головні болі в Роми від тиску пухлин на різні ділянки мозку. Зараз вирішують питання з обезболенням, щоб полегшити його стан. Будемо колоти гормони і протирвотне. Ми лишаємось поки в обласній лікарні до стабілізації стану сина", - пише жінка.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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Про це у спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя» у соціальній мережі Facebook написала мама дитини Світлана Гальчик.
"По даним КТ пухлини нікуди не ділись, вони всі є, і виросли ще більше, головні болі в Роми від тиску пухлин на різні ділянки мозку. Зараз вирішують питання з обезболенням, щоб полегшити його стан. Будемо колоти гормони і протирвотне. Ми лишаємось поки в обласній лікарні до стабілізації стану сина", - пише жінка.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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