Пухлини виросли ще більше, - мама онкохворого волинянина Романа Гальчика

В онкохворого хлопчика, який мав вилітати нау Стамбул, збільшилися пухлини.Про це у спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя» у соціальній мережі Facebook написала мама дитини"По даним КТ пухлини нікуди не ділись, вони всі є, і виросли ще більше, головні болі в Роми від тиску пухлин на різні ділянки мозку. Зараз вирішують питання з обезболенням, щоб полегшити його стан. Будемо колоти гормони і протирвотне. Ми лишаємось поки в обласній лікарні до стабілізації стану сина", - пише жінка.Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).