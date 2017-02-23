Луцький суд оштрафував депутата облради
Сьогодні, 21:12
Луцький міськрайонний суд до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, притягнув депутата Волинської облради.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Обранець громади, всупереч закону, несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобілі, вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.
Його визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.
Окрім штрафу, депутат заплатить і судовий збір – понад 300 грн.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Обранець громади, всупереч закону, несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобілі, вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.
Його визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.
Окрім штрафу, депутат заплатить і судовий збір – понад 300 грн.
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