Луцький суд оштрафував депутата облради





Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.



Обранець громади, всупереч закону, несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобілі, вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.



Його визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.



Окрім штрафу, депутат заплатить і судовий збір – понад 300 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, притягнув депутата Волинської облради.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Обранець громади, всупереч закону, несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобілі, вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.Його визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 грн.Окрім штрафу, депутат заплатить і судовий збір – понад 300 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію