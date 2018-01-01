На Волинь приїде президент Польщі, - ЗМІ
Сьогодні, 23:10
Президент Польщі Анджей Дуда планує відвідати Волинську область 7-8 липня.
Про це повідомляє Конкурент із посиланням на власні джерела.
Візит польського президента планується напередодні 75-річчя Волинської трагедії. Проте остаточна дата і програма візиту невідома.
Журналісти звернулися з офіційними запитами до міністер закордонних справ Польщі та України.
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Про це повідомляє Конкурент із посиланням на власні джерела.
Візит польського президента планується напередодні 75-річчя Волинської трагедії. Проте остаточна дата і програма візиту невідома.
Журналісти звернулися з офіційними запитами до міністер закордонних справ Польщі та України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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