На Волинь приїде президент Польщі, - ЗМІ

Анджей Дуда планує відвідати Волинську область 7-8 липня.



Про це повідомляє



Візит польського президента планується напередодні 75-річчя Волинської трагедії. Проте остаточна дата і програма візиту невідома.



Журналісти звернулися з офіційними запитами до міністер закордонних справ Польщі та України.





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