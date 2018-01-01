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На Волинь приїде президент Польщі, - ЗМІ

На Волинь приїде президент Польщі, - ЗМІ
Президент Польщі Анджей Дуда планує відвідати Волинську область 7-8 липня.

Про це повідомляє Конкурент із посиланням на власні джерела.

Візит польського президента планується напередодні 75-річчя Волинської трагедії. Проте остаточна дата і програма візиту невідома.

Журналісти звернулися з офіційними запитами до міністер закордонних справ Польщі та України.


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Теги: Волинь, Анджей Дуда
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