Через зміну клімату на Волині фіксують небачену раніше хворобу





Про це



На Волині реєструватися випадки дирофіляріозу почали з 2010 року. Захворюваність носить спорадичний характер. За сім минулих років зареєстровано 13 випадків захворювань людей на дирофіляріоз.



У 2017 році в області зареєстровано 2 випадки дирофіляріозу у Ковельському та Ківерцівському районах. Хворих прооперовано, а видалені гельмінти доставлені в паразитологічну лабораторію ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» для морфологічного дослідження та підтвердження діагнозу.



Головним чинником, який впливає на виникнення і розповсюдження захворювання є зміна екологічних умов (потепління клімату) та збільшення чисельності комарів, які є активними переносниками збудника.



Довідково:



Дирофіляріоз – небезпечне природно-осередкове, гельмінтозне захворювання. Зараження людини відбувається тільки через укуси кровососних комах (в основному комарів), заражених личинками дирофілярій. Джерелом зараження комарів зазвичай є інфіковані бродячі та домашні тварини (собаки і коти), рідше дикі тварини.



Клінічні прояви залежать від реакції організму та швидкості росту паразита в організмі і становлять від одного місяця до кількох років. Для хвороби характерне утворення підшкірного вузла, який може не турбувати хворого, або супроводжуватись: больовим синдромом, свербежем, відчуттям повзання або переміщення під шкірою, припухлістю на шкірі тощо.



Найчастіше такі утворення розміщені в області голови та шиї, рідше – тулуба, рук, ніг. Майже 50% всіх зареєстрованих випадків припадає на дирофіляріоз органів зору. Особливістю даного паразита (дирофілярії) є здатність до міграції: за дві доби збудник може мігрувати під шкірою на відстань до 30 см.



Загальне самопочуття хворих, у більшості випадків, задовільне. Тому люди, зазвичай, зволікають зі зверненням до лікарів.

Лікування дирофіляріозу завжди хірургічне – повне видалення паразита. Іноді рекомендується прийом певних протигельмінтозних препаратів.

Важливо врахувати, що збільшення числа бродячих тварин (особливо собак), масова їх міграція в природі і населених пунктах, процес потепління клімату сприяють зростанню передачі дирофіляріозу від диких м’ясоїдних до домашніх тварин і людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 2010 року медики на Волині почали реєструвати хворобу, поширення якої зумовлене зміною клімату – потеплінням.Про це повідомляє Волинський лабораторний центр МОЗ України.На Волині реєструватися випадки дирофіляріозу почали з 2010 року. Захворюваність носить спорадичний характер. За сім минулих років зареєстровано 13 випадків захворювань людей на дирофіляріоз.У 2017 році в області зареєстровано 2 випадки дирофіляріозу у Ковельському та Ківерцівському районах. Хворих прооперовано, а видалені гельмінти доставлені в паразитологічну лабораторію ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» для морфологічного дослідження та підтвердження діагнозу.Головним чинником, який впливає на виникнення і розповсюдження захворювання є зміна екологічних умов (потепління клімату) та збільшення чисельності комарів, які є активними переносниками збудника.Дирофіляріоз – небезпечне природно-осередкове, гельмінтозне захворювання. Зараження людини відбувається тільки через укуси кровососних комах (в основному комарів), заражених личинками дирофілярій. Джерелом зараження комарів зазвичай є інфіковані бродячі та домашні тварини (собаки і коти), рідше дикі тварини.Клінічні прояви залежать від реакції організму та швидкості росту паразита в організмі і становлять від одного місяця до кількох років. Для хвороби характерне утворення підшкірного вузла, який може не турбувати хворого, або супроводжуватись: больовим синдромом, свербежем, відчуттям повзання або переміщення під шкірою, припухлістю на шкірі тощо.Найчастіше такі утворення розміщені в області голови та шиї, рідше – тулуба, рук, ніг. Майже 50% всіх зареєстрованих випадків припадає на дирофіляріоз органів зору. Особливістю даного паразита (дирофілярії) є здатність до міграції: за дві доби збудник може мігрувати під шкірою на відстань до 30 см.Загальне самопочуття хворих, у більшості випадків, задовільне. Тому люди, зазвичай, зволікають зі зверненням до лікарів.Лікування дирофіляріозу завжди хірургічне – повне видалення паразита. Іноді рекомендується прийом певних протигельмінтозних препаратів.Важливо врахувати, що збільшення числа бродячих тварин (особливо собак), масова їх міграція в природі і населених пунктах, процес потепління клімату сприяють зростанню передачі дирофіляріозу від диких м’ясоїдних до домашніх тварин і людей.

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