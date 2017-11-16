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Через зміну клімату на Волині фіксують небачену раніше хворобу

Через зміну клімату на Волині фіксують небачену раніше хворобу
Із 2010 року медики на Волині почали реєструвати хворобу, поширення якої зумовлене зміною клімату – потеплінням.

Про це повідомляє Волинський лабораторний центр МОЗ України.

На Волині реєструватися випадки дирофіляріозу почали з 2010 року. Захворюваність носить спорадичний характер. За сім минулих років зареєстровано 13 випадків захворювань людей на дирофіляріоз.

У 2017 році в області зареєстровано 2 випадки дирофіляріозу у Ковельському та Ківерцівському районах. Хворих прооперовано, а видалені гельмінти доставлені в паразитологічну лабораторію ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» для морфологічного дослідження та підтвердження діагнозу.

Головним чинником, який впливає на виникнення і розповсюдження захворювання є зміна екологічних умов (потепління клімату) та збільшення чисельності комарів, які є активними переносниками збудника.

Довідково:

Дирофіляріоз – небезпечне природно-осередкове, гельмінтозне захворювання. Зараження людини відбувається тільки через укуси кровососних комах (в основному комарів), заражених личинками дирофілярій. Джерелом зараження комарів зазвичай є інфіковані бродячі та домашні тварини (собаки і коти), рідше дикі тварини.

Клінічні прояви залежать від реакції організму та швидкості росту паразита в організмі і становлять від одного місяця до кількох років. Для хвороби характерне утворення підшкірного вузла, який може не турбувати хворого, або супроводжуватись: больовим синдромом, свербежем, відчуттям повзання або переміщення під шкірою, припухлістю на шкірі тощо.

Найчастіше такі утворення розміщені в області голови та шиї, рідше – тулуба, рук, ніг. Майже 50% всіх зареєстрованих випадків припадає на дирофіляріоз органів зору. Особливістю даного паразита (дирофілярії) є здатність до міграції: за дві доби збудник може мігрувати під шкірою на відстань до 30 см.

Загальне самопочуття хворих, у більшості випадків, задовільне. Тому люди, зазвичай, зволікають зі зверненням до лікарів.
Лікування дирофіляріозу завжди хірургічне – повне видалення паразита. Іноді рекомендується прийом певних протигельмінтозних препаратів.
Важливо врахувати, що збільшення числа бродячих тварин (особливо собак), масова їх міграція в природі і населених пунктах, процес потепління клімату сприяють зростанню передачі дирофіляріозу від диких м’ясоїдних до домашніх тварин і людей.


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Теги: хвороба, Луцьк
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