Чоловіку за пограбування «Спорт лото» в центрі Луцька дали «умовно»





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють



Інцидент трапився 23 березня. Обвинувачений у приміщенні «Спорт Лото» на вулиці Винниченка, 25 вдарив постраждалу – оператора-касира – попільничкою по голові та в ліве око. Після цього він відкрито викрав із шухляди робочого столу 4 тисячі гривень.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, однак звільнив від призначеного покарання, якщо протягом трьох років він не вчинить нового злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Винниченка у Луцьку чоловік пограбував розважальний заклад «Спорт Лото», побивши при цьому працівницю. За цей злочин він отримав чотири роки позбавлення волі умовно.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють Волинські новини Інцидент трапився 23 березня. Обвинувачений у приміщенні «Спорт Лото» на вулиці Винниченка, 25 вдарив постраждалу – оператора-касира – попільничкою по голові та в ліве око. Після цього він відкрито викрав із шухляди робочого столу 4 тисячі гривень.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, однак звільнив від призначеного покарання, якщо протягом трьох років він не вчинить нового злочину.

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