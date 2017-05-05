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Чоловіку за пограбування «Спорт лото» в центрі Луцька дали «умовно»

Чоловіку за пограбування «Спорт лото» в центрі Луцька дали «умовно»
На вулиці Винниченка у Луцьку чоловік пограбував розважальний заклад «Спорт Лото», побивши при цьому працівницю. За цей злочин він отримав чотири роки позбавлення волі умовно.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють Волинські новини.

Інцидент трапився 23 березня. Обвинувачений у приміщенні «Спорт Лото» на вулиці Винниченка, 25 вдарив постраждалу – оператора-касира – попільничкою по голові та в ліве око. Після цього він відкрито викрав із шухляди робочого столу 4 тисячі гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та не оспорював фактичних обставин злочину.

Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, однак звільнив від призначеного покарання, якщо протягом трьох років він не вчинить нового злочину.

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Теги: пограбування, Волинь
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