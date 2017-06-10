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У Луцьку з’явиться музей відомого художника

У Луцьку з’явиться музей відомого художника
У Луцьку відкриють художньо-меморіальний музей відомого місцевого митця Миколи Кумановського.

Про це повідомляє Вісник і К.

Музей Кумановського стане одним із структурних підрозділів майбутнього Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, на появу якого в культурно-мистецькому житті Волині очікують у серпні 2018 року.

Справа вшанування пам’яті лучан, які зробили значний внесок у скарбницю вітчизняного мистецтва, сьогодні є надзвичайно актуальною. Художник Микола Кумановський (1951-2016) понад 40 років жив і працював у Луцьку. Тут він створив об’ємний доробок станкового малярства, скульптури, авторської та друкованої графіки.

Кожен твір митця віддзеркалює не тільки його власні стилістичні пошуки та здобутки, особисте сприйняття світу і розуміння краси, а й духовні імпульси всієї доби – цього драматичного, суперечливого ХХ століття. Мистецтво Миколи Кумановського і нині є своєрідною візитівкою художньої Волині на мистецькій мапі всієї України.

Художньо-меморіальний музей митця – це прагнення вдячних друзів і сучасників зафіксувати в часі та просторі його ім’я та творчу спадщину. Музейну експозицію збудують із низки малярства різних періодів, авторських начерків, ескізів. А ще тут глядач побачить цікаві прижиттєві фото, особисті предмети художника, які створюватимуть атмосферу його творчої майстерні.

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Теги: музей, Луцьк
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