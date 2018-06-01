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Через зарплатні борги перед шахтарями на Волині порушили справу

Через зарплатні борги перед шахтарями на Волині порушили справу
Володимир-Волинська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом умисної невиплати заробітної плати працівникам ВП «Шахта №9 «Нововолинська».

Про це йдеться у відповіді ОДА на депутатський запит, - повідомили у прес-службі Волиньради.

Задля зняття соціальної напруги серед шахтарів Волинська ОДА звернулася до СБУ, поліції, прокуратури, Управління Держпраці, ДФС із проханням перевірити факти зловживань, корупції та неефективної виробничо-господарської діяльності на підприємстві і повідомити облдержадміністрацію про вжиті заходи.

«За інформацією прокуратури Волинської області від 01.06.2018 №04/2/2-1772вих-18 Володимир-Волинською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом умисної невиплати заробітної плати працівникам ВП «Шахта №9 «Нововолинська» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.175 КК України», - йдеться у відповіді за підписом голови ОДА Олександра Савченка.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчий відділ Нововолинського ВП ГУНП в області, а процесуальне керівництво - Нововолинським відділом Володимир-Волинської місцевої прокуратури.

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Теги: шахта, Волинь
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