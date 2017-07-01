Лучан запрошують на Купальську ніч до зоопарку

Лучан закликають завітати до міського зоопарку на особливий захід – «Ніч на Івана Купала».Про це йдеться у повідомленні на сторінці звіринцю у соціальній мережі Facebook.«Перший місяць літа вже ось-ось попрощається з нами. І ми безмежно вдячні усім, хто провів його з Луцьким зоопарком. Однак попереду ще чимало цікового і незабутнього. Й один із таких моментів ми пропонуємо пережити разом. Бо уже традиційно у липні, 6-го числа, в нас пройде особливе дійство – «Ніч на Івана Купала», - йдеться у повідомленні.Оскільки вечірній зоопарк може вмістити обмежену кількість гостей, то участь у ньому можлива за умови попереднього запису.«Натомість, зі свого боку, гарантуємо незмінно гарний настрій, але нову насичену програму із бульбашковим шоу від Art Project, майстер-класи й сюрпризи від Карамболь Студія свята, кріо-шоу, аквагрим та інші не менш приємні сюрпризи. А оскільки певні традиції незмінні - то частування кулішем і чаєм буде однозначно!» - зазначають організатори свята.