Лучан запрошують на Купальську ніч до зоопарку
Сьогодні, 08:26
Лучан закликають завітати до міського зоопарку на особливий захід – «Ніч на Івана Купала».
Про це йдеться у повідомленні на сторінці звіринцю у соціальній мережі Facebook.
«Перший місяць літа вже ось-ось попрощається з нами. І ми безмежно вдячні усім, хто провів його з Луцьким зоопарком. Однак попереду ще чимало цікового і незабутнього. Й один із таких моментів ми пропонуємо пережити разом. Бо уже традиційно у липні, 6-го числа, в нас пройде особливе дійство – «Ніч на Івана Купала», - йдеться у повідомленні.
Оскільки вечірній зоопарк може вмістити обмежену кількість гостей, то участь у ньому можлива за умови попереднього запису.
«Натомість, зі свого боку, гарантуємо незмінно гарний настрій, але нову насичену програму із бульбашковим шоу від Art Project, майстер-класи й сюрпризи від Карамболь Студія свята, кріо-шоу, аквагрим та інші не менш приємні сюрпризи. А оскільки певні традиції незмінні - то частування кулішем і чаєм буде однозначно!» - зазначають організатори свята.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці звіринцю у соціальній мережі Facebook.
«Перший місяць літа вже ось-ось попрощається з нами. І ми безмежно вдячні усім, хто провів його з Луцьким зоопарком. Однак попереду ще чимало цікового і незабутнього. Й один із таких моментів ми пропонуємо пережити разом. Бо уже традиційно у липні, 6-го числа, в нас пройде особливе дійство – «Ніч на Івана Купала», - йдеться у повідомленні.
Оскільки вечірній зоопарк може вмістити обмежену кількість гостей, то участь у ньому можлива за умови попереднього запису.
«Натомість, зі свого боку, гарантуємо незмінно гарний настрій, але нову насичену програму із бульбашковим шоу від Art Project, майстер-класи й сюрпризи від Карамболь Студія свята, кріо-шоу, аквагрим та інші не менш приємні сюрпризи. А оскільки певні традиції незмінні - то частування кулішем і чаєм буде однозначно!» - зазначають організатори свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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