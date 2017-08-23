Лідер гурту «Фіолет» розповів про знайомство із дружиною

орадував шанувальників новим треком з назвою «Найкращий друг». Музиканти кажуть, що присвячений він багатьом людям, адже ним може бути будь-хто – людина з дитинства, випадковий знайомий, хтось із батьків або друга половинка.



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За словами фронтмена групи, лучанина Сергія Мартинюка, його кращим другом є дружина Лора. У хлопців навіть є особистий хештег #двоєпротивсіх, яким вони позначають загальні фото в соціальних мережах.



«З Лорою ми познайомилися в інтернеті після одного з наших столичних концертів, які вона відвідувала. Спілкування зав'язалося досить швидко - ми зійшлися в поглядах на музику. Уже через декілька днів у нас відбулося перше побачення, до речі, в Києві, куди ми через кілька років переїхали. Я зрозумів, що це «моя» жінка, коли вона показала фото зі свого рідного міста Херсона та я побачив, яких коропів вона ловила», - каже Мартинюк.



Пропозицію дівчині Сергій зробив за п'ять хвилин до завершення її дня народження, коли вони були в Одесі.



«Для мене це було не меншою несподіванкою, ніж для Лори - занадто вільно я собі уявляв завжди свої відносини. Весілля було тільки для нас двох, галасливих тусовок не влаштовували. Через кілька тижнів після весілля починався всеукраїнський тур «Фіолету», тому навіть наш медовий місяць обмежився кількома днями. Але це були незабутні дні - в засніжених Карпатах на березі озера Синевир», - розповів музикант.



За словами Сергія, вперше він відчув, що жінка, в яку закоханий, може бути і кращим другом. Це переважило все інше.



«Наш новий сингл «Найкращий друг» - посвята людям, без яких нам ніколи не судилося стаття собою: батькам, друзям і коханим», - зазначив він.



Лора не тільки підтримує свого чоловіка в музиці, а й всіляко допомагає його групі, співпрацюючи з ними як фотограф, дизайнер обкладинок релізів, і є невід'ємною частиною їх менеджменту.



«Це велика справа - бути дружиною музиканта з нашими щільними графіками, але вона, активний і затребуваний фотограф, мене прекрасно розуміє. Наш попередній трек «Кохана» якраз досить глибоко зачіпає ці важливі речі», - додав Сергій Мартинюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український гурт «Фіолет» пз назвою «Найкращий друг». Музиканти кажуть, що присвячений він багатьом людям, адже ним може бути будь-хто – людина з дитинства, випадковий знайомий, хтось із батьків або друга половинка.Про це повідомляє VIVA За словами фронтмена групи, лучанина, його кращим другом є дружина. У хлопців навіть є особистий хештег #двоєпротивсіх, яким вони позначають загальні фото в соціальних мережах.«З Лорою ми познайомилися в інтернеті після одного з наших столичних концертів, які вона відвідувала. Спілкування зав'язалося досить швидко - ми зійшлися в поглядах на музику. Уже через декілька днів у нас відбулося перше побачення, до речі, в Києві, куди ми через кілька років переїхали. Я зрозумів, що це «моя» жінка, коли вона показала фото зі свого рідного міста Херсона та я побачив, яких коропів вона ловила», - каже Мартинюк.Пропозицію дівчині Сергій зробив за п'ять хвилин до завершення її дня народження, коли вони були в Одесі.«Для мене це було не меншою несподіванкою, ніж для Лори - занадто вільно я собі уявляв завжди свої відносини. Весілля було тільки для нас двох, галасливих тусовок не влаштовували. Через кілька тижнів після весілля починався всеукраїнський тур «Фіолету», тому навіть наш медовий місяць обмежився кількома днями. Але це були незабутні дні - в засніжених Карпатах на березі озера Синевир», - розповів музикант.За словами Сергія, вперше він відчув, що жінка, в яку закоханий, може бути і кращим другом. Це переважило все інше.«Наш новий сингл «Найкращий друг» - посвята людям, без яких нам ніколи не судилося стаття собою: батькам, друзям і коханим», - зазначив він.Лора не тільки підтримує свого чоловіка в музиці, а й всіляко допомагає його групі, співпрацюючи з ними як фотограф, дизайнер обкладинок релізів, і є невід'ємною частиною їх менеджменту.«Це велика справа - бути дружиною музиканта з нашими щільними графіками, але вона, активний і затребуваний фотограф, мене прекрасно розуміє. Наш попередній трек «Кохана» якраз досить глибоко зачіпає ці важливі речі», - додав Сергій Мартинюк.

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