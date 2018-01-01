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На Волині вилучили Mercedes за мільйон

На Волині вилучили Mercedes за мільйон
На Волині поліцейські та митники вилучили автомобіль Mercedes, який намагалися ввезти до України за заниженою вартістю.

Про це повідомляє Волинь Online з посиланням на прес-службу поліції Волині.

Працівники управління захисту економіки у Волинській області Національної поліції та Волинської митниці ДФС запобігли ввезенню до України автомобіля за заниженою вартістю. На митному пості «Ягодин» громадянин надав документи для митного оформлення легкового автомобіля Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC, 2016 року випуску. Згідно з документом, його вартість 14 тисяч євро (понад 427 тисяч гривень у національній валюті).

Однак, під час проведення перевірки було виявлено пакет документів, відповідно до яких реальна вартість автомобіля під час укладання угоди купівлі-продажу – 32 тисячі євро (понад 978 тисяч гривень).

Таким чином, різниця між сумою сплати митних платежів складала більше ніж 200 тисяч гривень.


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Теги: поліція, Волинь
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