вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький підприємець перетворив парковку на ринок

Луцький підприємець перетворив парковку на ринок
У Луцьку підприємець Любомир Пахолко, який орендує земельну ділянку під автопарковку, де-факто перетворив її на торговище.

Про це пише Перший із посиланням на Сфера ТВ.

Земельна комісія міськради вивчала ситуацію із підприємцем Любомиром Пахолком. Він роками орендує землю на Центральному ринку за одним призначенням, а використовує зовсім в інших цілях.

Орендував під паркову, натомість зайнявся набагато прибутковішим бізнесом. Понад 5 тисяч квадратів на Старому ринку Пахолко використовує під торгові точки, які здає в оренду іншим підприємцям.

Детальніше – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ринок, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щасливчик тричі за тиждень виграв у лотерею майже 2 мільйони доларів
Сьогодні, 03:48
Луцький підприємець перетворив парковку на ринок
Сьогодні, 02:55
Волинські владики УПЦ (МП) проголосували проти автокефалії
Сьогодні, 01:52
Волонтер подарував луцькому музею амуніцію швейцарського солдата
Сьогодні, 00:58
Лідер гурту «Фіолет» розповів про знайомство із дружиною
Сьогодні, 00:12
Схожі новини
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
23 червень, 17:15
Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО
15 червень, 11:49
Аварія у Луцьку: бус в'їхав у контейнер на Варшавському ринку Аварія у Луцьку: бус в'їхав у контейнер на Варшавському ринку
13 червень, 10:42
У Луцьку на ярмарку в спеку продають молоко і м’ясо. ВІДЕО У Луцьку на ярмарку в спеку продають молоко і м’ясо. ВІДЕО
13 червень, 10:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Щасливчик тричі за тиждень виграв у лотерею майже 2 мільйони доларів
Сьогодні, 03:48
 0
Луцький підприємець перетворив парковку на ринок
Сьогодні, 02:55
 0
Волинські владики УПЦ (МП) проголосували проти автокефалії
Сьогодні, 01:52
 0
Волонтер подарував луцькому музею амуніцію швейцарського солдата
Сьогодні, 00:58
 0
Лідер гурту «Фіолет» розповів про знайомство із дружиною
Сьогодні, 00:12
 0
Медіа
відео
1/8