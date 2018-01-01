Луцький підприємець перетворив парковку на ринок

Любомир Пахолко, який орендує земельну ділянку під автопарковку, де-факто перетворив її на торговище.



Про це пише



Земельна комісія міськради вивчала ситуацію із підприємцем Любомиром Пахолком. Він роками орендує землю на Центральному ринку за одним призначенням, а використовує зовсім в інших цілях.



Орендував під паркову, натомість зайнявся набагато прибутковішим бізнесом. Понад 5 тисяч квадратів на Старому ринку Пахолко використовує під торгові точки, які здає в оренду іншим підприємцям.



Детальніше – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку підприємець, який орендує земельну ділянку під автопарковку, де-факто перетворив її на торговище.Про це пише Перший із посиланням на Сфера ТВ.Земельна комісія міськради вивчала ситуацію із підприємцем Любомиром Пахолком. Він роками орендує землю на Центральному ринку за одним призначенням, а використовує зовсім в інших цілях.Орендував під паркову, натомість зайнявся набагато прибутковішим бізнесом. Понад 5 тисяч квадратів на Старому ринку Пахолко використовує під торгові точки, які здає в оренду іншим підприємцям.Детальніше – у сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію