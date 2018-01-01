Волинські владики УПЦ (МП) проголосували проти автокефалії





Про це повідомляє інтернет-видання



Нарада відбувалася під головуванням предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія. «На ній обговорили ситуацію, що склалася внаслідок поширення інформації про готовність Константинопольської Православної Церкви надати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні та можливість легалізації українських розкольників, - йдеться у повідомленні.



Заслухавши повідомлення про зустріч владик УПЦ з Вселенським Патріархом, було ухвалено заяву.



«Наявний канонічний статус є цілком достатній для того, щоб Українська православна церква плідно звершувала свою місію серед народу України. Спроби змінити цей статус призведуть лише до обмеження прав і свобод, якими наділена наша Церква, маючи права широкої автономії. До того ж, ці спроби не вилікують, а лише поглиблять розкол як в Українському Православ’ї, так і в українському суспільстві загалом», - йдеться в заяві.



За неї проголосували одноголосно. Серед тих, хто постави свої підписи, – й волинські владики Володимир, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, та Нафанаїл, єпископ Волинський і Луцький.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Архієреї Української православної церкви, які взяли участь у архієрейській нараді у Києво-Печерській лаврі, проти надання автокефалії.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 із посиланням на синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.Нарада відбувалася під головуванням предстоятеля УПЦ (МП) митрополита. «На ній обговорили ситуацію, що склалася внаслідок поширення інформації про готовність Константинопольської Православної Церквита можливість легалізації українських розкольників, - йдеться у повідомленні.Заслухавши повідомлення про зустріч владик УПЦ з Вселенським Патріархом, було ухвалено заяву.«Наявний канонічний статус є цілком достатній для того, щоб Українська православна церква плідно звершувала свою місію серед народу України. Спроби змінити цей статус призведуть лише до обмеження прав і свобод, якими наділена наша Церква, маючи права широкої автономії. До того ж, ці спроби не вилікують, а лише поглиблять розкол як в Українському Православ’ї, так і в українському суспільстві загалом», - йдеться в заяві.За неї проголосували одноголосно. Серед тих, хто постави свої підписи, – й волинські владики, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, та, єпископ Волинський і Луцький.

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