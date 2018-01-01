Волинські владики УПЦ (МП) проголосували проти автокефалії
Сьогодні, 01:52
Архієреї Української православної церкви, які взяли участь у архієрейській нараді у Києво-Печерській лаврі, проти надання автокефалії.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 із посиланням на синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Нарада відбувалася під головуванням предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія. «На ній обговорили ситуацію, що склалася внаслідок поширення інформації про готовність Константинопольської Православної Церкви надати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні та можливість легалізації українських розкольників, - йдеться у повідомленні.
Заслухавши повідомлення про зустріч владик УПЦ з Вселенським Патріархом, було ухвалено заяву.
«Наявний канонічний статус є цілком достатній для того, щоб Українська православна церква плідно звершувала свою місію серед народу України. Спроби змінити цей статус призведуть лише до обмеження прав і свобод, якими наділена наша Церква, маючи права широкої автономії. До того ж, ці спроби не вилікують, а лише поглиблять розкол як в Українському Православ’ї, так і в українському суспільстві загалом», - йдеться в заяві.
За неї проголосували одноголосно. Серед тих, хто постави свої підписи, – й волинські владики Володимир, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, та Нафанаїл, єпископ Волинський і Луцький.
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Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 із посиланням на синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Нарада відбувалася під головуванням предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія. «На ній обговорили ситуацію, що склалася внаслідок поширення інформації про готовність Константинопольської Православної Церкви надати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні та можливість легалізації українських розкольників, - йдеться у повідомленні.
Заслухавши повідомлення про зустріч владик УПЦ з Вселенським Патріархом, було ухвалено заяву.
«Наявний канонічний статус є цілком достатній для того, щоб Українська православна церква плідно звершувала свою місію серед народу України. Спроби змінити цей статус призведуть лише до обмеження прав і свобод, якими наділена наша Церква, маючи права широкої автономії. До того ж, ці спроби не вилікують, а лише поглиблять розкол як в Українському Православ’ї, так і в українському суспільстві загалом», - йдеться в заяві.
За неї проголосували одноголосно. Серед тих, хто постави свої підписи, – й волинські владики Володимир, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, та Нафанаїл, єпископ Волинський і Луцький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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