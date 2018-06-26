Капітан Америка «засвітився» у київському аеропорту

Кріс Еванс, відомий роллю Капітана Америки в кіновсесвіті Marvel, побував у київському аеропорту «Бориспіль».



Фото Кріса Еванса в аеропорту «Бориспіль» з’явилися в фан-акаунті актора в Instagram, - пишуть



«Нові фото Кріса з фанатами в аеропорту Бориспіль, Україна», – йдеться в описі.



Працівники та відвідувачі аеропорту встигли зробити зі знаменитістю кілька знімків і взяти автографи.







Шанувальники були вражені прильотом Капітана Америки в Україну. Вони розраховували на те, що зірка Месників прогуляється по Києву або організує фан-зустріч.



Однак Кріс Еванс злегка засмутив фанатів. Виявилося, в Україні він просто робив пересадку.



Нагадаємо, світову популярність Крісу Евансу принесла роль Капітана Америки в кінематографічної всесвіту Marvel. Крім того, Еванс зіграв роль Людини-факела в фільмі «Фантастична четвірка» (2005) та його сиквелі 2007 року.



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