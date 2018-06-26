Капітан Америка «засвітився» у київському аеропорту
Сьогодні, 05:01
Популярний голлівудський актор Кріс Еванс, відомий роллю Капітана Америки в кіновсесвіті Marvel, побував у київському аеропорту «Бориспіль».
Фото Кріса Еванса в аеропорту «Бориспіль» з’явилися в фан-акаунті актора в Instagram, - пишуть Факти ICTV.
«Нові фото Кріса з фанатами в аеропорту Бориспіль, Україна», – йдеться в описі.
Працівники та відвідувачі аеропорту встигли зробити зі знаменитістю кілька знімків і взяти автографи.
Шанувальники були вражені прильотом Капітана Америки в Україну. Вони розраховували на те, що зірка Месників прогуляється по Києву або організує фан-зустріч.
Однак Кріс Еванс злегка засмутив фанатів. Виявилося, в Україні він просто робив пересадку.
Нагадаємо, світову популярність Крісу Евансу принесла роль Капітана Америки в кінематографічної всесвіту Marvel. Крім того, Еванс зіграв роль Людини-факела в фільмі «Фантастична четвірка» (2005) та його сиквелі 2007 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото Кріса Еванса в аеропорту «Бориспіль» з’явилися в фан-акаунті актора в Instagram, - пишуть Факти ICTV.
«Нові фото Кріса з фанатами в аеропорту Бориспіль, Україна», – йдеться в описі.
Працівники та відвідувачі аеропорту встигли зробити зі знаменитістю кілька знімків і взяти автографи.
Шанувальники були вражені прильотом Капітана Америки в Україну. Вони розраховували на те, що зірка Месників прогуляється по Києву або організує фан-зустріч.
Однак Кріс Еванс злегка засмутив фанатів. Виявилося, в Україні він просто робив пересадку.
Нагадаємо, світову популярність Крісу Евансу принесла роль Капітана Америки в кінематографічної всесвіту Marvel. Крім того, Еванс зіграв роль Людини-факела в фільмі «Фантастична четвірка» (2005) та його сиквелі 2007 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Капітан Америка «засвітився» у київському аеропорту
Сьогодні, 05:01
Луцький підприємець перетворив парковку на ринок
Сьогодні, 02:55
Волинські владики УПЦ (МП) проголосували проти автокефалії
Сьогодні, 01:52
Волонтер подарував луцькому музею амуніцію швейцарського солдата
Сьогодні, 00:58