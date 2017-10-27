У Луцьку встановили нові таблички про заборону вигулу собак
Сьогодні, 09:20
У Луцьку на Меморіалі Вічної Слави, а також в скверах навпроти гімназії №4 та поблизу ЦНАПу встановили таблички про заборону вигулу собак.
Про це на своїй сторінці у Facebook написали представники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Раніше, такі ж інформаційні стенди з'явились в сквері поблизу Луцької міської ради.
Нагадаємо, що стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність у вигляді штрафу за порушення правил утримання тварин в місті Луцьку.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написали представники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Раніше, такі ж інформаційні стенди з'явились в сквері поблизу Луцької міської ради.
Нагадаємо, що стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність у вигляді штрафу за порушення правил утримання тварин в місті Луцьку.
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Коментарі 1
Яжмать мне поебать, я буду вигулювати собак там де вважаю за потрібне. Покажіть мені законність встановлення цих табличок? ніхто немає права мені вказувати де вигулювати собак.
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