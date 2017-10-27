У Луцьку встановили нові таблички про заборону вигулу собак





Про це на своїй сторінці у Facebook написали представники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



Раніше, такі ж інформаційні стенди з'явились в сквері поблизу Луцької міської ради.



Нагадаємо, що стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність у вигляді штрафу за порушення правил утримання тварин в місті Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Меморіалі Вічної Слави, а також в скверах навпроти гімназії №4 та поблизу ЦНАПу встановили таблички про заборону вигулу собак.Про це на своїй сторінці у Facebook написали представники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Раніше, такі ж інформаційні стенди з'явились в сквері поблизу Луцької міської ради.Нагадаємо, що стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність у вигляді штрафу за порушення правил утримання тварин в місті Луцьку.

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