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У Луцьку встановили нові таблички про заборону вигулу собак

У Луцьку встановили нові таблички про заборону вигулу собак
У Луцьку на Меморіалі Вічної Слави, а також в скверах навпроти гімназії №4 та поблизу ЦНАПу встановили таблички про заборону вигулу собак.

Про це на своїй сторінці у Facebook написали представники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Раніше, такі ж інформаційні стенди з'явились в сквері поблизу Луцької міської ради.

Нагадаємо, що стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність у вигляді штрафу за порушення правил утримання тварин в місті Луцьку.

У Луцьку встановили нові таблички про заборону вигулу собак
У Луцьку встановили нові таблички про заборону вигулу собак
У Луцьку встановили нові таблички про заборону вигулу собак
У Луцьку встановили нові таблички про заборону вигулу собак
У Луцьку встановили нові таблички про заборону вигулу собак
У Луцьку встановили нові таблички про заборону вигулу собак

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Теги: вигул собак, таблички
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Коментарі 1
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Яжмать мне поебать, я буду вигулювати собак там де вважаю за потрібне. Покажіть мені законність встановлення цих табличок? ніхто немає права мені вказувати де вигулювати собак.
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