У Луцьку чоловік обікрав продуктовий магазин

У Луцьку за день патрульні затримали двох людей з наркотиками.Так, учора вдень, 2 червня на вулиці Шевченка, затримали 39-річного чоловіка в якого було більше 15 наркотичних таблеток, - інформує Патрульна поліція Волині.На місці події працювала слідчо-оперативна група.А близько 22 години, 26 червня, патрульні прибули на виклик про крадіжку з магазину по вулиці Ковельській. Окрім того, що 29-річний молодик поцупив ковбасу, ікру та шоколад вартістю кілька сотень гривень, при ньому ще й виявили згорток з речовиною, схожою на наркотичну.Чоловіка затримали до приїзду слідчо-оперативної групи. За негідну поведінку та висловлювання на адресу поліції на нього оформили 2 протоколи.