У Луцьку чоловік обікрав продуктовий магазин
Сьогодні, 09:36
У Луцьку за день патрульні затримали двох людей з наркотиками.
Так, учора вдень, 2 червня на вулиці Шевченка, затримали 39-річного чоловіка в якого було більше 15 наркотичних таблеток, - інформує Патрульна поліція Волині.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
А близько 22 години, 26 червня, патрульні прибули на виклик про крадіжку з магазину по вулиці Ковельській. Окрім того, що 29-річний молодик поцупив ковбасу, ікру та шоколад вартістю кілька сотень гривень, при ньому ще й виявили згорток з речовиною, схожою на наркотичну.
Чоловіка затримали до приїзду слідчо-оперативної групи. За негідну поведінку та висловлювання на адресу поліції на нього оформили 2 протоколи.
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Так, учора вдень, 2 червня на вулиці Шевченка, затримали 39-річного чоловіка в якого було більше 15 наркотичних таблеток, - інформує Патрульна поліція Волині.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
А близько 22 години, 26 червня, патрульні прибули на виклик про крадіжку з магазину по вулиці Ковельській. Окрім того, що 29-річний молодик поцупив ковбасу, ікру та шоколад вартістю кілька сотень гривень, при ньому ще й виявили згорток з речовиною, схожою на наркотичну.
Чоловіка затримали до приїзду слідчо-оперативної групи. За негідну поведінку та висловлювання на адресу поліції на нього оформили 2 протоколи.
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