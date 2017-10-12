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У Луцьку чоловік обікрав продуктовий магазин

У Луцьку чоловік обікрав продуктовий магазин
У Луцьку за день патрульні затримали двох людей з наркотиками.

Так, учора вдень, 2 червня на вулиці Шевченка, затримали 39-річного чоловіка в якого було більше 15 наркотичних таблеток, - інформує Патрульна поліція Волині.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

А близько 22 години, 26 червня, патрульні прибули на виклик про крадіжку з магазину по вулиці Ковельській. Окрім того, що 29-річний молодик поцупив ковбасу, ікру та шоколад вартістю кілька сотень гривень, при ньому ще й виявили згорток з речовиною, схожою на наркотичну.

Чоловіка затримали до приїзду слідчо-оперативної групи. За негідну поведінку та висловлювання на адресу поліції на нього оформили 2 протоколи.

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Теги: патрульні, крадіжка, молодик
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