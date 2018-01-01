Волинянка здобула перемогу на Чемпіонаті України з метання молота

Ірина Климець виборола перше місце у командному Чемпіонаті України з метання молота.



Змагання проходили о 14:00 у пік спеки, при цьому був дуже сильний вітер. Зважаючи на те, що для Ірини це вже були треті змагання за 9 днів, у своїх спробах черкала молотом сітку. Та попри це, все одно Климець виборола перше місце. Результат волинянки – 69,51 м, - пише



Ірина Климець поділилася враженнями:



«Так, у всіх чотирьох спробах мій молот черкав сітку - аби не черкав, то результат був би значно вищий. Є багато над чим ще працювати, особливо над технікою. Сьогодні був заключний день Чемпіонату України, завтра вилітаю у Францію ще на два змагання».



Додамо, що потім волинська легкоатлетка повертається до тренувань, і починає підготовку до Чемпіонату України, що проходитиме в Луцьку 18-21 липня. А після цього – до Чемпіонату Європи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкавиборола перше місце у командному Чемпіонаті України з метання молота.Змагання проходили о 14:00 у пік спеки, при цьому був дуже сильний вітер. Зважаючи на те, що для Ірини це вже були треті змагання за 9 днів, у своїх спробах черкала молотом сітку. Та попри це, все одно Климець виборола перше місце. Результат волинянки – 69,51 м, - пише Волиньsport Ірина Климець поділилася враженнями:«Так, у всіх чотирьох спробах мій молот черкав сітку - аби не черкав, то результат був би значно вищий. Є багато над чим ще працювати, особливо над технікою. Сьогодні був заключний день Чемпіонату України, завтра вилітаю у Францію ще на два змагання».Додамо, що потім волинська легкоатлетка повертається до тренувань, і починає підготовку до Чемпіонату України, що проходитиме в Луцьку 18-21 липня. А після цього – до Чемпіонату Європи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію