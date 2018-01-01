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Волинянка здобула перемогу на Чемпіонаті України з метання молота

Волинянка здобула перемогу на Чемпіонаті України з метання молота
Волинянка Ірина Климець виборола перше місце у командному Чемпіонаті України з метання молота.

Змагання проходили о 14:00 у пік спеки, при цьому був дуже сильний вітер. Зважаючи на те, що для Ірини це вже були треті змагання за 9 днів, у своїх спробах черкала молотом сітку. Та попри це, все одно Климець виборола перше місце. Результат волинянки – 69,51 м, - пише Волиньsport.

Ірина Климець поділилася враженнями:

«Так, у всіх чотирьох спробах мій молот черкав сітку - аби не черкав, то результат був би значно вищий. Є багато над чим ще працювати, особливо над технікою. Сьогодні був заключний день Чемпіонату України, завтра вилітаю у Францію ще на два змагання».

Додамо, що потім волинська легкоатлетка повертається до тренувань, і починає підготовку до Чемпіонату України, що проходитиме в Луцьку 18-21 липня. А після цього – до Чемпіонату Європи.

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Теги: Ірина Климець, спорт
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