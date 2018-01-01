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Кошти для купівлі житла атовцям у Луцьку «шукатимуть в книгарнях»

Кошти для купівлі житла атовцям у Луцьку «шукатимуть в книгарнях»
Члени «бюджетної» комісії Луцькради не підтримали пропозиції колеги Миколи Собуцького щодо поповнення коштів програми купівлі житла для учасників АТО за програмою 50/50. Натомість, кажуть, що кошти залучать після продажу приміщення книгарень у центрі міста

Про це стало відомо під час засідання комісії Луцькради 27 червня.

Собуцький розповів, що поцікавився станом черги на квартири. Таким чином, є 14 заяв на купівлю житла на умовах співфінансування, тож наявні кошти закінчаться дуже швидко – після задоволення заяв залищиться мешн 300 тисяч. Депутат вважає, що чергу «штучно стримували», а засідання відповідної комісії не відбувалося, тому треба «довиділити» 3 мільйони гривень

Депутат Павло Данильчук підтримав колегу та розповів, що під час розподілу у липні серйозних сум ділити не будуть. Тому варто прислухатися до пропозиції та додати грошей.

«Є пропозиція якусь суму на цю програму виділити, хоча би 3 мільйони гривень», - додав Данильчук. Депутат Тарас Шляхтич пригадав, що під час минулого засідання комісії говорили, що кошти не використані, однак не уточнили, що їх можуть використати вже протягом місяця.

Натомість Ігор поліщук повідомив, що вже є «ідеї», де взяти кошти. Мовляв, у місті готують 2 «дуже серйозні обєкти» на акціон, на якому планують виручити 8 мільйонів гривень.

«Будуть виручені гроші і в липні-серпні ми спокійно поповнимо фонд», - сказав Поліщук. Після прохання уточнити, про що йдеться, поліщука сказав, що це приміщення «Освіти» і «Планети».

Натомість Данильчук зауважив, що щодо «Освіти» є питання, адже КП підпорядковується обласній раді, тай договір укладений до жовтня. Однак депутата запевнили, що кошти вдасться залучити. Тож у підсумку за пропозицію Собуцького «докинути» 3 млн грн не проголосувала достатня кількість депутатів.

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Теги: атовці, книгарні, Микола Собуцький, Луцьк
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