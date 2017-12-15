Розстріл сім'ї у Харкові: вбитий чоловік захоплювався езотерикою

Олега Соловйова і його екс-дружини Яни Козак Костянтин Безрук заявив, що отримував



Про це розповіла на суді в Харкові щодо обрання запобіжного заходу вбивці його адвокат Дарина Назаренко, - пише



Як зазначається, на суді Безрук виглядав погано, з журналістами спілкуватися відмовився, на питання судді відповідав нечітко і короткими фразами, його мова була плутаною, і він весь час просив адвоката висловити позицію їхньої сторони.



У свою чергу адвокат пояснила, що її клієнт перед вбивством нібито не спав 2 тижні, і все, про що просив у райвідділі, - дати йому можливість заснути.



"Він казав слідчому, що 14 діб не спав, знаходився на дачі своєї дружини разом з убитим Соловйовим. Що він там робив з ним, таємниця покрита мороком. Потім він звернувся в райвідділ - "Звільніть мене від Соловйова", ніхто нічого не зробив", - розповіла Назаренко.



Також, за її словами, раніше Безрук написав в поліцію заяву, що побоюється загроз з боку Соловйова.



Крім того адвокат заявила, що вбитий нібито захоплювався езотерикою і поїв її клієнта "якийсь водою".



"Я вважаю, що йому потрібно призначити психологічну експертизу. Він каже: "Я їхав з метою його вбити", але він не може пояснити, як це сталося. Це вбивство незрозуміле, це випадковість якась з боку Безрука", - додала Назаренко.



Відзначимо, на своїй сторінці в соціальній мережі Олег Соловйов писав, що захоплюється саморозвитком, таємницями підсвідомості, медитаціями. Також убитий публікував картинки і посилання дивного змісту.



Також Дар'я Назаренко пояснила, звідки у підозрюваного Безрука в машині виявилася така велика сума - 200 тис. доларів.



"Його дружина пережила анексію Криму, її родичі були змушені продати житло, в машині були її гроші", - пояснила адвокат.



Прокуратура Харківської області попросила взяти Безрука під варту на 60 днів без права виходу під заставу. Колегія суддів погодилася з позицією обвинувачення.



Нагадаємо, що трагедія сталася 24 червня. Місцева мешканка виявила в квартирі сусідів тіла 40-річних чоловіка і жінки, а також їх поранену 13-річну дочку. Пізніше 42-річного підозрюваного затримали. У його машині знайшли зброю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обвинувачений в розстрілі свого друга харківського бізнесменаі його екс-дружинизаявив, що отримував погрози від убитого , який захоплювався езотерикою і поїв його "якоюсь водою".Про це розповіла на суді в Харкові щодо обрання запобіжного заходу вбивці його адвокат Дарина Назаренко, - пише Обозреватель Як зазначається, на суді Безрук виглядав погано, з журналістами спілкуватися відмовився, на питання судді відповідав нечітко і короткими фразами, його мова була плутаною, і він весь час просив адвоката висловити позицію їхньої сторони.У свою чергу адвокат пояснила, що її клієнт перед вбивством нібито не спав 2 тижні, і все, про що просив у райвідділі, - дати йому можливість заснути."Він казав слідчому, що 14 діб не спав, знаходився на дачі своєї дружини разом з убитим Соловйовим. Що він там робив з ним, таємниця покрита мороком. Потім він звернувся в райвідділ - "Звільніть мене від Соловйова", ніхто нічого не зробив", - розповіла Назаренко.Також, за її словами, раніше Безрук написав в поліцію заяву, що побоюється загроз з боку Соловйова.Крім того адвокат заявила, що вбитий нібито захоплювався езотерикою і поїв її клієнта "якийсь водою"."Я вважаю, що йому потрібно призначити психологічну експертизу. Він каже: "Я їхав з метою його вбити", але він не може пояснити, як це сталося. Це вбивство незрозуміле, це випадковість якась з боку Безрука", - додала Назаренко.Відзначимо, на своїй сторінці в соціальній мережі Олег Соловйов писав, що захоплюється саморозвитком, таємницями підсвідомості, медитаціями. Також убитий публікував картинки і посилання дивного змісту.Також Дар'я Назаренко пояснила, звідки у підозрюваного Безрука в машині виявилася така велика сума - 200 тис. доларів."Його дружина пережила анексію Криму, її родичі були змушені продати житло, в машині були її гроші", - пояснила адвокат.Прокуратура Харківської області попросила взяти Безрука під варту на 60 днів без права виходу під заставу. Колегія суддів погодилася з позицією обвинувачення.Нагадаємо, що трагедія сталася 24 червня. Місцева мешканка виявила в квартирі сусідів тіла 40-річних чоловіка і жінки, а також їх поранену 13-річну дочку. Пізніше 42-річного підозрюваного затримали. У його машині знайшли зброю.

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