Розстріл сім'ї у Харкові: вбитий чоловік захоплювався езотерикою
Сьогодні, 10:29
Обвинувачений в розстрілі свого друга харківського бізнесмена Олега Соловйова і його екс-дружини Яни Козак Костянтин Безрук заявив, що отримував погрози від убитого, який захоплювався езотерикою і поїв його "якоюсь водою".
Про це розповіла на суді в Харкові щодо обрання запобіжного заходу вбивці його адвокат Дарина Назаренко, - пише Обозреватель.
Як зазначається, на суді Безрук виглядав погано, з журналістами спілкуватися відмовився, на питання судді відповідав нечітко і короткими фразами, його мова була плутаною, і він весь час просив адвоката висловити позицію їхньої сторони.
У свою чергу адвокат пояснила, що її клієнт перед вбивством нібито не спав 2 тижні, і все, про що просив у райвідділі, - дати йому можливість заснути.
"Він казав слідчому, що 14 діб не спав, знаходився на дачі своєї дружини разом з убитим Соловйовим. Що він там робив з ним, таємниця покрита мороком. Потім він звернувся в райвідділ - "Звільніть мене від Соловйова", ніхто нічого не зробив", - розповіла Назаренко.
Також, за її словами, раніше Безрук написав в поліцію заяву, що побоюється загроз з боку Соловйова.
Крім того адвокат заявила, що вбитий нібито захоплювався езотерикою і поїв її клієнта "якийсь водою".
"Я вважаю, що йому потрібно призначити психологічну експертизу. Він каже: "Я їхав з метою його вбити", але він не може пояснити, як це сталося. Це вбивство незрозуміле, це випадковість якась з боку Безрука", - додала Назаренко.
Відзначимо, на своїй сторінці в соціальній мережі Олег Соловйов писав, що захоплюється саморозвитком, таємницями підсвідомості, медитаціями. Також убитий публікував картинки і посилання дивного змісту.
Також Дар'я Назаренко пояснила, звідки у підозрюваного Безрука в машині виявилася така велика сума - 200 тис. доларів.
"Його дружина пережила анексію Криму, її родичі були змушені продати житло, в машині були її гроші", - пояснила адвокат.
Прокуратура Харківської області попросила взяти Безрука під варту на 60 днів без права виходу під заставу. Колегія суддів погодилася з позицією обвинувачення.
Нагадаємо, що трагедія сталася 24 червня. Місцева мешканка виявила в квартирі сусідів тіла 40-річних чоловіка і жінки, а також їх поранену 13-річну дочку. Пізніше 42-річного підозрюваного затримали. У його машині знайшли зброю.
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Про це розповіла на суді в Харкові щодо обрання запобіжного заходу вбивці його адвокат Дарина Назаренко, - пише Обозреватель.
Як зазначається, на суді Безрук виглядав погано, з журналістами спілкуватися відмовився, на питання судді відповідав нечітко і короткими фразами, його мова була плутаною, і він весь час просив адвоката висловити позицію їхньої сторони.
У свою чергу адвокат пояснила, що її клієнт перед вбивством нібито не спав 2 тижні, і все, про що просив у райвідділі, - дати йому можливість заснути.
"Він казав слідчому, що 14 діб не спав, знаходився на дачі своєї дружини разом з убитим Соловйовим. Що він там робив з ним, таємниця покрита мороком. Потім він звернувся в райвідділ - "Звільніть мене від Соловйова", ніхто нічого не зробив", - розповіла Назаренко.
Також, за її словами, раніше Безрук написав в поліцію заяву, що побоюється загроз з боку Соловйова.
Крім того адвокат заявила, що вбитий нібито захоплювався езотерикою і поїв її клієнта "якийсь водою".
"Я вважаю, що йому потрібно призначити психологічну експертизу. Він каже: "Я їхав з метою його вбити", але він не може пояснити, як це сталося. Це вбивство незрозуміле, це випадковість якась з боку Безрука", - додала Назаренко.
Відзначимо, на своїй сторінці в соціальній мережі Олег Соловйов писав, що захоплюється саморозвитком, таємницями підсвідомості, медитаціями. Також убитий публікував картинки і посилання дивного змісту.
Також Дар'я Назаренко пояснила, звідки у підозрюваного Безрука в машині виявилася така велика сума - 200 тис. доларів.
"Його дружина пережила анексію Криму, її родичі були змушені продати житло, в машині були її гроші", - пояснила адвокат.
Прокуратура Харківської області попросила взяти Безрука під варту на 60 днів без права виходу під заставу. Колегія суддів погодилася з позицією обвинувачення.
Нагадаємо, що трагедія сталася 24 червня. Місцева мешканка виявила в квартирі сусідів тіла 40-річних чоловіка і жінки, а також їх поранену 13-річну дочку. Пізніше 42-річного підозрюваного затримали. У його машині знайшли зброю.
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