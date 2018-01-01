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У Луцьку планують дати грошей для облаштування причалів на Стиру

У Луцьку планують дати грошей для облаштування причалів на Стиру
У Луцьку на встановлення причалів на річці Стир планують виділити 180 тисяч гривень.

Про це стало відомо 27 червня під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.

У рамках нових пропозицій щодо перерозподілу бюджету директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що планують зменшити видатки на карпемонти на 1,4 млн грн, водночас ці кошти запропонували розприділити – 180 тисяч гривень спрямувати на причали на Стиру, мільйон гривень - на проведення поточних ремонтів, 50тисяч гривень на оргтехніку для муніципалів та 60 для ремонту приміщення, 100 тис грн на заробітні плати для працівників Центру національно-патріотичного вихованні та 35 тис грн для федерації спортивної гімнастики.

«Бюджетка» підтримала пропозицію перерозподілу, та остаточне рішення – за сесією .

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Теги: Стир, Луцьк, причали
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Коментарі 1
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Хто там причалювати планує? Може,до купи,ще й порт з кранами побудуємо?
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