У Луцьку планують дати грошей для облаштування причалів на Стиру

У Луцьку на встановлення причалів на річці Стир планують виділити 180 тисяч гривень.Про це стало відомо 27 червня під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.У рамках нових пропозицій щодо перерозподілу бюджету директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що планують зменшити видатки на карпемонти на 1,4 млн грн, водночас ці кошти запропонували розприділити – 180 тисяч гривень спрямувати на причали на Стиру, мільйон гривень - на проведення поточних ремонтів, 50тисяч гривень на оргтехніку для муніципалів та 60 для ремонту приміщення, 100 тис грн на заробітні плати для працівників Центру національно-патріотичного вихованні та 35 тис грн для федерації спортивної гімнастики.«Бюджетка» підтримала пропозицію перерозподілу, та остаточне рішення – за сесією .