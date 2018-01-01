У Луцьку планують дати грошей для облаштування причалів на Стиру
Сьогодні, 10:31
У Луцьку на встановлення причалів на річці Стир планують виділити 180 тисяч гривень.
Про це стало відомо 27 червня під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
У рамках нових пропозицій щодо перерозподілу бюджету директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що планують зменшити видатки на карпемонти на 1,4 млн грн, водночас ці кошти запропонували розприділити – 180 тисяч гривень спрямувати на причали на Стиру, мільйон гривень - на проведення поточних ремонтів, 50тисяч гривень на оргтехніку для муніципалів та 60 для ремонту приміщення, 100 тис грн на заробітні плати для працівників Центру національно-патріотичного вихованні та 35 тис грн для федерації спортивної гімнастики.
«Бюджетка» підтримала пропозицію перерозподілу, та остаточне рішення – за сесією .
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Про це стало відомо 27 червня під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
У рамках нових пропозицій щодо перерозподілу бюджету директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що планують зменшити видатки на карпемонти на 1,4 млн грн, водночас ці кошти запропонували розприділити – 180 тисяч гривень спрямувати на причали на Стиру, мільйон гривень - на проведення поточних ремонтів, 50тисяч гривень на оргтехніку для муніципалів та 60 для ремонту приміщення, 100 тис грн на заробітні плати для працівників Центру національно-патріотичного вихованні та 35 тис грн для федерації спортивної гімнастики.
«Бюджетка» підтримала пропозицію перерозподілу, та остаточне рішення – за сесією .
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Коментарі 1
Хто там причалювати планує? Може,до купи,ще й порт з кранами побудуємо?
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