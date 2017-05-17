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У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО

У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО
До Луцька передислокують військову частину з Миколаєва.

Про це повідомили на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.

Ще в листопаді 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив передислокацію військової частини Військово-повітряних сил України (ВПС) А0959 з Миколаєва до Луцька.

Наразі в області шукають можливі варіанти вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців, які виникають в зв`язку зі зміною місця проживання. Зокрема, на квартирному обліку у військовій частині А0959 перебувають та потребують забезпечення постійним житлом 199 військовослужбовців. Влаштування в дитячі садки потребують 50 їхніх дітей, в загальноосвітні школи – 83 дитини.

Окрім цього, члени їхніх сімей потребують працевлаштування за спеціальностями. Найбільше серед переселенців – продавців, педагогів, медпрацівників та економістів. Нарада з питань передислокації з колишнім командиром авіабригади, а нині нардепом Юлієм Мамчуром, секретарем Луцької міської ради Григорієм Пустовітом та головою облдержадміністрації Олександром Савченком відбулася 26 червня.

«Я хочу організувати плідну роботу. Ціна питання розселення військових – близько 100 мільйонів гривень. Розмістити в санаторіях – неможливо, бо вони приватні, на це потрібні кошти. Потрібно, щоб військовослужбовці та жінки розуміли, куди вони йдуть», - розпочав розмову Олександр Савченко.

За його словами, передислокація необхідна, та для цього повинні бути створені всі належні умови як Міністерством оборони, так і командуванням бригади і керівництвом обох областей – Миколаївської та Волинської. Юлій Мамчур, в свою чергу, попросив підтримки у посадовців.

«В мене була трьохрічна послідовна робота. Як для командира, який з ними з 2014 року, я не хочу, аби їх розселили, розкидали по всій Україні. Проте в мене теж обмежений ресурс і я прошу Вашої підтримки. Проблему необхідно вирішувати терміново, бо якщо будемо тягнути – житло буде знайти ще важче, - заявив Юлій Мамчур.

Напрацювання в цьому напрямку вже є, розповів Григорій Пустовіт. Ці проблеми більше стосуються міста, тому, за його словами, вони підшукали декілька можливих варіантів розвитку подій.

«У мене є декілька варіантів як їм можна допомогти. Перше - є територія 51 військового містечка, там де колись був авторемонтний завод. Якщо віддати цю землю забудовнику, можна отримати безкоштовні квартири АТОвцям.

Є приміщення біля «Червоного хреста», яке передали управлінню юстиції, а вони, в свою чергу, зробили там офіси. А там 9 гектарів землі, на якій можна було б побудувати військовим житло чи гуртожиток. І якщо Міноборони поставить перед Кабміном такі умови – то на перспективу це велика територія, яка вирішить проблеми АТОвців», - розповів Пустовіт.

Проте, голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що саме оформлення документів займе близько року, а питання потрібно вирішувати негайно. Тоді секретар Луцької міської ради запропонував тимчасово поселити частину переселенців у готель «Світязь».

«Тимчасовий варіант – готель «Світязь». Наскільки я знаю, його намагалися приватизувати, але в судовому порядку повернули в фонд держмайна. Якщо держава відшкодовуватиме орендну плату за житло – можна з ними домовлятися за дешевшу ціну», - заявив Григорій Пустовіт.

Наразі в готелі є 119 номерів, а вартість проживання на місяць складає 2800 гривень.
У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО
У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО
У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО
У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО

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Теги: нарада, військовий, Луцьк
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