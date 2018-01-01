вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поліція розшукує шахрая. ФОТО

На Волині поліція розшукує шахрая. ФОТО
Поліція розшукує 31-річного жителя села Чаруків Луцького району Блоху Віталія Васильовича.

Чоловік переховується від органів досудового слідства, - інформує ГУНП Волинської області.

Даному громадянину оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692 або на лінію «102».

На Волині поліція розшукує шахрая. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 11:42
Луцькому підприємцеві не продовжили оренду землі під одним із ринків
Сьогодні, 11:23
На Волині поліція розшукує шахрая. ФОТО
Сьогодні, 11:11
У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО
Сьогодні, 11:10
У Луцьку посеред білого дня пограбували жінку
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
Розшукують 58-річного чоловіка, який зник дорогою на Волинь Розшукують 58-річного чоловіка, який зник дорогою на Волинь
22 червень, 17:34
Поліція розшукує 27-річного волинянина Поліція розшукує 27-річного волинянина
22 червень, 12:04
Побили і відібрали гроші: у Луцьку знайшли зниклого чоловіка Побили і відібрали гроші: у Луцьку знайшли зниклого чоловіка
22 червень, 11:33
Поліція розшукує безвісти зниклого 55-річного чоловіка Поліція розшукує безвісти зниклого 55-річного чоловіка
20 червень, 17:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 11:42
 0
Луцькому підприємцеві не продовжили оренду землі під одним із ринків
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині поліція розшукує шахрая. ФОТО
Сьогодні, 11:11
 0
У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку посеред білого дня пограбували жінку
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8