На Волині поліція розшукує шахрая. ФОТО





Чоловік переховується від органів досудового слідства, - інформує ГУНП Волинської області.



Даному громадянину оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує 31-річного жителя села Чаруків Луцького району Блоху Віталія Васильовича.Чоловік переховується від органів досудового слідства, - інформує ГУНП Волинської області.Даному громадянину оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692 або на лінію «102».

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