Луцькому підприємцеві не продовжили оренду землі під одним із ринків

Підприємцеві, який орендував земельні ділянки на вулиці Кравчука, де розміщувався ринок «Шанс», не продовжили оренди землі.Про це стало відомо під час засідання сесії Луцькради 27 червня.Йшлося про чотири ділянки площею 0,0266 га, 0,0115 га, 0,1076 га та 0,0016 га, які використовували для обслуговування ринку «Шанс» на вулиці Кравчука.Однак під час розгляду можливості поновлення договорів оренди на землю голова профільної комісіїповідомив, що на ринку вже рік не можуть облаштувати автопарковки та тут «ями в півноги».«За бюджетні гроші робиться ремонт дороги, а його ринок і з тої, і з тої сторони» - каже Козлюк. Тому він повідомив, що наразі утримується щодо продовження оренди. Опісля депутати почали цікавитися, що ж буде із ділянками, якщо оренду не продовжать.Ігор Поліщук повідомив, що згодом землю передадуть КП «Луцькі ринки». Натомість депутатспитав, яка подальша доля майна на ділянках ринку, та обранцеві громади відповіли, що наразі це питання не стоїть на порядку денному.Тож зрештою, депутати не підтримали пропозиції поновити договори оренди для підприємцядля обслуговування ринку «Шанс».