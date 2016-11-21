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У Луцьку - фестиваль короткометражок

У Луцьку - фестиваль короткометражок
У Луцьку відбудеться фестиваль українського короткометражного кіно «Відкрита ніч «ДУБЛЬ 21».

Фестиваль пройде вже цієї суботи, в ніч з 30 червня на 1 липня, - повідомили організатори.

Традиційно, вже 4 рік поспіль, подію проводить команда «Lutsk Night Cinema».

Початок о 21:00. Захід пройде у приміщенні бібліотеки, що знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 1. Вхід вільний. Передбачена реєстрацію на захід.

Організатори просять реєструватися завчасно, брати із собою на подію каремати, ковдри, змінне взуття, термоси із чаєм, їжу та компанію зареєстрованих друзів. Приносити та розпивати алкоголь суворо заборонено. Кінофестиваль триватиме аж до ранку, тому глядачам варто виспатися заздалегідь. Більше деталей можна дізнатися в організаторів.

Центральна подія відбудеться на столичному Арт-причалі. Одночасно з Києвом покази короткометражних фільмів українських режисерів пройдуть на 80 майданчиках України, та не тільки.

Основна програма цьогорічного фестивалю складається із наступних секцій:

Конкурсні і позаконкурсні програми, складені з нових фільмів як дебютантів, так і вже відомих митців.

Конкурс ігрових фільмів – 9 стрічок;
Конкурс документальних фільмів – 7 стрічок;
Конкурс анімаційних фільмів – 5 стрічок;
Позаконкурсна програма – 5 стрічок.
Велика частина фільмів розповідає про війну та життя після конфлікту.


Окремо фестиваль приготував сюрприз для українських глядачів. Підтримано розвиток українського кіно, і тому в рамках фестивалю буде продемонстровано відібрані трейлери українських фільмів, які скоро з’являться на екранах.

У Луцьку - фестиваль короткометражок


Довідково:

Кінофестиваль «Відкрита Ніч» народився у червні 1997 року як огляд найцікавіших здобутків саме українського кіно. На сьогодні фестиваль є своєрідною лабораторією із перевірки нових ідей для вітчизняних кінематографістів та пошуку молодих талантів, які можуть стати новими обличчями українського і світового кіно.

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Теги: кіно, фестиваль, анонс
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