У Луцьку - фестиваль короткометражок

У Луцьку відбудеться фестиваль українського короткометражного кіно «Відкрита ніч «ДУБЛЬ 21».Фестиваль пройде вже цієї суботи, в ніч з 30 червня на 1 липня, - повідомили організатори.Традиційно, вже 4 рік поспіль, подію проводить команда «Lutsk Night Cinema».Початок о 21:00. Захід пройде у приміщенні бібліотеки, що знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 1. Вхід вільний. Передбачена реєстрацію на захід.Організатори просять реєструватися завчасно, брати із собою на подію каремати, ковдри, змінне взуття, термоси із чаєм, їжу та компанію зареєстрованих друзів. Приносити та розпивати алкоголь суворо заборонено. Кінофестиваль триватиме аж до ранку, тому глядачам варто виспатися заздалегідь. Більше деталей можна дізнатися в організаторів.Центральна подія відбудеться на столичному Арт-причалі. Одночасно з Києвом покази короткометражних фільмів українських режисерів пройдуть на 80 майданчиках України, та не тільки.Основна програма цьогорічного фестивалю складається із наступних секцій:Окремо фестиваль приготував сюрприз для українських глядачів. Підтримано розвиток українського кіно, і тому в рамках фестивалю буде продемонстровано відібрані трейлери українських фільмів, які скоро з’являться на екранах.