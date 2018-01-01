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У луцькому «Промені» – акція для дітей в боулінгу*

У луцькому «Промені» – акція для дітей в боулінгу*
У боулінг клубі «George's Club», який знаходиться на 3-му поверсі розважального центру «Промінь» діє акційна пропозиція для дітей.

Так, всього 10 гривень - година гри з однієї дитини (при умові, що на одній доріжці гратиме шестеро дітей).

На доріжці можна підняти бортики, завдяки чому дітям буде комфортніше та легше грати. Також тут є кеглі з меншою вагою, а для зовсім маленьких діток можна поставити спеціальну гірку для кулі.

Акція діє у будні дні з 9:00 до 16:00.

Забронювати доріжку можна за номером: +380 (50) 490 77 13.
У луцькому «Промені» – акція для дітей в боулінгу*
У луцькому «Промені» – акція для дітей в боулінгу*

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Теги: Промінь, розваги, боулінг
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