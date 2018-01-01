У луцькому «Промені» – акція для дітей в боулінгу*
Сьогодні, 17:39
У боулінг клубі «George's Club», який знаходиться на 3-му поверсі розважального центру «Промінь» діє акційна пропозиція для дітей.
Так, всього 10 гривень - година гри з однієї дитини (при умові, що на одній доріжці гратиме шестеро дітей).
На доріжці можна підняти бортики, завдяки чому дітям буде комфортніше та легше грати. Також тут є кеглі з меншою вагою, а для зовсім маленьких діток можна поставити спеціальну гірку для кулі.
Акція діє у будні дні з 9:00 до 16:00.
Забронювати доріжку можна за номером: +380 (50) 490 77 13.
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Так, всього 10 гривень - година гри з однієї дитини (при умові, що на одній доріжці гратиме шестеро дітей).
На доріжці можна підняти бортики, завдяки чому дітям буде комфортніше та легше грати. Також тут є кеглі з меншою вагою, а для зовсім маленьких діток можна поставити спеціальну гірку для кулі.
Акція діє у будні дні з 9:00 до 16:00.
Забронювати доріжку можна за номером: +380 (50) 490 77 13.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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