У луцькому «Промені» – акція для дітей в боулінгу*

У боулінг клубі «George's Club», який знаходиться на 3-му поверсі розважального центру «Промінь» діє акційна пропозиція для дітей.Так, всього 10 гривень - година гри з однієї дитини (при умові, що на одній доріжці гратиме шестеро дітей).На доріжці можна підняти бортики, завдяки чому дітям буде комфортніше та легше грати. Також тут є кеглі з меншою вагою, а для зовсім маленьких діток можна поставити спеціальну гірку для кулі.Акція діє у будні дні з 9:00 до 16:00.Забронювати доріжку можна за номером: +380 (50) 490 77 13.