До Дня Конституції Укрзалізниця пустила 11 додаткових поїздів
Сьогодні, 11:53
Під час святкових вихідних з нагоди Дня Конституції України Укрзалізниця призначила 11 додаткових поїздів.
Також призначили додаткові рейси для трьох графікових поїздів. Упродовж вихідних днів (28 червня – 1 липня) здійснять 57 додаткових рейсів, - повідомили на сайті Укрзалізниці.
- Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до столиці о 21:46.
- Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 25 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.
- Поїзд № 249 Київ – Івано-Франківськ з Києва вирушить у рейс 28 червня о 15:21 та прибуття до Івано-Франківська о 04:58. У зворотному напрямку відправлення з Івано-Франківська 1 липня о 20:57 та прибуття до Києва о 10:28.
- Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.
- Поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ здійснить рейс 2 липня. Відправлення з Миколаєва о 21:37 та прибуття до Києва о 13:14.
- Поїзд № 205/206 Київ – Миколаїв курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:22 та прибуття до Миколаєва о 16:51. Зворотно відправлення о 10:12 та прибуття до Києва о 20:49.
- Поїзд № 179 Київ – Дніпро вирушить у рейс 1 липня. Відправлення з Києва о 08:50 та прибуття до Дніпра о 13:14. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:46 та прибуде до Києва о 22:28.
- Поїзд № 201 Дніпро – Київ вирушить 27 червня о 01:48 з Дніпра та прибуде в Київ о 12:00. У зворотному напрямку 2 липня поїзд вирушить з Києва о 14:46 та прибуде до Дніпра о 01:10.
- Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 27, 28, 29, 30 червня, 1, 2 липня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.
- Поїзд № 231/209 Івано-Франківськ – Дніпро вирушить 28 червня о 15:42 з Івано-Франківська та о 12:34 прибуде до Дніпра. 29 червня о 16:30 поїзд відправиться у зворотному напрямку. Прибуття до Івано-Франківська о 14:32.
- Поїзд № 168 Львів – Одеса здійснить рейси 27, 29 червня та 1 липня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:04 та прибуватиме до Львова о 21:05.
Додаткові рейси графікових поїздів:
- Поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 27, 29 червня та 1 липня, зворотно 28 та 30 червня та 2 липня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:04. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.
- Поїзд № 736 Київ – Запоріжжя вирушить 30 червня з Києва о 14:47 та о 21:58 прибуде до Запоріжжя. У зворотному напрямку: відправлення о 22:58 та прибуття до Києва о 06:10.
- Поїзд № 787 Харків – Костянтинівка в додаткові рейси вирушить 27 та 30 червня. Відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. Із Костянтинівки поїзд вирушить 27, 28 червня та 1 липня о 05:00, прибуде до Харкова о 09:50.
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Також призначили додаткові рейси для трьох графікових поїздів. Упродовж вихідних днів (28 червня – 1 липня) здійснять 57 додаткових рейсів, - повідомили на сайті Укрзалізниці.
- Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до столиці о 21:46.
- Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 25 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.
- Поїзд № 249 Київ – Івано-Франківськ з Києва вирушить у рейс 28 червня о 15:21 та прибуття до Івано-Франківська о 04:58. У зворотному напрямку відправлення з Івано-Франківська 1 липня о 20:57 та прибуття до Києва о 10:28.
- Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.
- Поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ здійснить рейс 2 липня. Відправлення з Миколаєва о 21:37 та прибуття до Києва о 13:14.
- Поїзд № 205/206 Київ – Миколаїв курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:22 та прибуття до Миколаєва о 16:51. Зворотно відправлення о 10:12 та прибуття до Києва о 20:49.
- Поїзд № 179 Київ – Дніпро вирушить у рейс 1 липня. Відправлення з Києва о 08:50 та прибуття до Дніпра о 13:14. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:46 та прибуде до Києва о 22:28.
- Поїзд № 201 Дніпро – Київ вирушить 27 червня о 01:48 з Дніпра та прибуде в Київ о 12:00. У зворотному напрямку 2 липня поїзд вирушить з Києва о 14:46 та прибуде до Дніпра о 01:10.
- Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 27, 28, 29, 30 червня, 1, 2 липня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.
- Поїзд № 231/209 Івано-Франківськ – Дніпро вирушить 28 червня о 15:42 з Івано-Франківська та о 12:34 прибуде до Дніпра. 29 червня о 16:30 поїзд відправиться у зворотному напрямку. Прибуття до Івано-Франківська о 14:32.
- Поїзд № 168 Львів – Одеса здійснить рейси 27, 29 червня та 1 липня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:04 та прибуватиме до Львова о 21:05.
Додаткові рейси графікових поїздів:
- Поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 27, 29 червня та 1 липня, зворотно 28 та 30 червня та 2 липня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:04. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.
- Поїзд № 736 Київ – Запоріжжя вирушить 30 червня з Києва о 14:47 та о 21:58 прибуде до Запоріжжя. У зворотному напрямку: відправлення о 22:58 та прибуття до Києва о 06:10.
- Поїзд № 787 Харків – Костянтинівка в додаткові рейси вирушить 27 та 30 червня. Відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. Із Костянтинівки поїзд вирушить 27, 28 червня та 1 липня о 05:00, прибуде до Харкова о 09:50.
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