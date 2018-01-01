У Луцьку на Перемоги гепнулися дві машини. ФОТО
Сьогодні, 12:15
На проспекті Перемоги у Луцьку зіткнулись дві автівки.
Автопригода трапилася 27 червня, - пишуть Волинські новини.
Як повідомляють очевидці, зіткнення відбулось через те, що один з водіїв не надав переваги у русі при виїзді з вулиці Клима Савури.
В результаті цього рух проспектом Перемоги від стадіону Авангард до «Там-Таму» був майже паралізований.
На місці працює патрульна поліція.
За інформацією Інформаційного агентства ВолиньPost, станом на 12:13 рух проспектом був повністю відновлений.
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Автопригода трапилася 27 червня, - пишуть Волинські новини.
Як повідомляють очевидці, зіткнення відбулось через те, що один з водіїв не надав переваги у русі при виїзді з вулиці Клима Савури.
В результаті цього рух проспектом Перемоги від стадіону Авангард до «Там-Таму» був майже паралізований.
На місці працює патрульна поліція.
За інформацією Інформаційного агентства ВолиньPost, станом на 12:13 рух проспектом був повністю відновлений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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