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У Луцьку на Перемоги гепнулися дві машини. ФОТО

У Луцьку на Перемоги гепнулися дві машини. ФОТО
На проспекті Перемоги у Луцьку зіткнулись дві автівки.

Автопригода трапилася 27 червня, - пишуть Волинські новини.

Як повідомляють очевидці, зіткнення відбулось через те, що один з водіїв не надав переваги у русі при виїзді з вулиці Клима Савури.

В результаті цього рух проспектом Перемоги від стадіону Авангард до «Там-Таму» був майже паралізований.

На місці працює патрульна поліція.

За інформацією Інформаційного агентства ВолиньPost, станом на 12:13 рух проспектом був повністю відновлений.

У Луцьку на Перемоги гепнулися дві машини. ФОТО
У Луцьку на Перемоги гепнулися дві машини. ФОТО
У Луцьку на Перемоги гепнулися дві машини. ФОТО
У Луцьку на Перемоги гепнулися дві машини. ФОТО

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Теги: дтп, аварія
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