У Луцьку на Перемоги гепнулися дві машини. ФОТО





Автопригода трапилася 27 червня, - пишуть



Як повідомляють очевидці, зіткнення відбулось через те, що один з водіїв не надав переваги у русі при виїзді з вулиці Клима Савури.



В результаті цього рух проспектом Перемоги від стадіону Авангард до «Там-Таму» був майже паралізований.



На місці працює патрульна поліція.



За інформацією Інформаційного агентства ВолиньPost, станом на 12:13 рух проспектом був повністю відновлений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Перемоги у Луцьку зіткнулись дві автівки.Автопригода трапилася 27 червня, - пишуть Волинські новини Як повідомляють очевидці, зіткнення відбулось через те, що один з водіїв не надав переваги у русі при виїзді з вулиці Клима Савури.В результаті цього рух проспектом Перемоги від стадіону Авангард до «Там-Таму» був майже паралізований.На місці працює патрульна поліція.За інформацією, станом на 12:13 рух проспектом був повністю відновлений.

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