Волинянин, який нелегально привіз фуру польських товарів, «попав» на гроші

Жителя Любомля, що на Волині, звинувачують в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах, понад 903 тис. грн. не сплачених до бюджету коштів.36-річний мешканець Любомля ухилився від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України), - повідомили в прес-службі волинської прокуратури.Аби уникнути сплати митних платежів і отримати прибуток від продажу товарів, придбаних на території Республіки Польща, чоловік 9 травня 2018 року перевіз їх, приховавши від митного контролю на митну територію України через пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС.Вантажівку з текстилем, незаконно ввезеним на територію України, того ж дня затримали правоохоронці. Товари було вилучено.Загальна сума несплачених податків та митних платежів при ввезенні на митну територію України цих товарів становила понад 903 тис. грн.Наразі чоловік сплатив усю цю суму до бюджету, відтак суд врахує це, обираючи йому міру покарання.