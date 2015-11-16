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Бабусю з Волині, якій гуртом збирали гроші, прооперували

Бабусю з Волині, якій гуртом збирали гроші, прооперували
Хворій пенсіонерці Ріті, якій небайдужі волиняни збирали кошти, зробили операцію, під час якої замінили клапан.

Про це написала Glowing Fox на сторінці у facebook.

"Сьогодні була у бабусі Ріти. Її перевели в звичайну палату. Вона ще слабка і їй важко говорити, проте виглядає вона значно краще, колір обличчя змінився і уже не такий жовтий. Вона передає вам всім привіт і величезну подяку", - йдеться у дописі.

Дівчина зазначає, що до бабусю провідав її син, у якого, до речі, хвороба Паркінсона, тож він мало чим може їй допомогти.

До слова, операція пройшла вдало і без ускладнень. У лікарні бабуся Ріта буде щонайменше до середини наступного тижня.

"Я не маю доступу до карти пані Ріти, тому не можу зробити скріни з приват24, але з її слів на картці зараз 11 000 гривень (і це навіть після того, як було здійснено проплату 15 000 за операцію і закрито збір! Хіба це не чудо?). Цього повинно вистачити на повний курс реабілітації і на перший час вдома (оскільки перших пів року вона буде потребувати посиленого піклування). Будь-ласка, не надсилайте більше грошей, - вона почуває себе дуже ніяково через те, що доводиться брати гроші, а зараз їх насправді достатньо!", - резюмувала дівчина.


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Теги: бабуся, допомога, Ріта
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