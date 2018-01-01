Торгуйте в Рованцях: на Старому ринку замість контейнерів буде парковка

Любомиру Пахолку, який орендує земельну ділянку на Центральному ринку Луцька, не дозволили торгувати там із 1 липня.



Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.



Голова земельної комісії Олександр Козлюк розповів, що у 2009 році здійснювали стихійну торгівлю на вулиці Замковій та Сенаторки Левчанівської. Частина «шанхаю» перемістилася на парковку до Любомира Пахолка.



«Тоді було прийняте рішення і території надали статус ринку, аби підприємець платив збір. Але це не давало можливість ставити там торгові ряди. Жодного дозволу не було», - сказав він.



Депутат Павло Данильчук поцікавився, чи велися перемовини з Любомиром Пахолком і що робити з іншими підприємцями, які орендують територію.



«Там немає статусу ринку і ми приводимо ці рішення у відповідність. Про демонтаж будь-яких споруд мова не йде», - відповів Козлюк.

Радник міського голови Ігор Поліщук відзначив, що на земельній ділянці на вулиці Глушець передбачена автопарковка: «Люди заїжджають і заставлять територію Старого міста автівками. На цій земельній ділянці має бути парковка. Якщо Пахолко відмовиться її облаштувати, це зробить «АвтоПаркСервіс».



Натомість депутат Андрій Покровський додав, що підприємцям потрібно дати гарантії для подальшої роботи і запропонував, аби вони покинули територію до 1 вересня. Однак цю пропозицію не підтримали. Сергій Була повідомив, що цю ситуацію почали обговорювати в березні, тому частина підприємців має у власності або ж домовилися про оренду торгових площ на Боженка.



«Учора з 8:30 до 12:00 з Данила Галицького до Глушець Микола Федік.



У підсумку депутати ухвалили рішення до 5 липня проінформувати підприємців, які здійснюють свою господарську діяльність на торгових рядах на вулиці Глушець, про рішення. Їм пропонують торгувати на інших ринках міста або на ринку в селі Рованці, що поблизу вулиці Боженка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який орендує земельну ділянку на Центральному ринку Луцька, не дозволили торгувати там із 1 липня.Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.Голова земельної комісіїрозповів, що у 2009 році здійснювали стихійну торгівлю на вулиці Замковій та Сенаторки Левчанівської. Частина «шанхаю» перемістилася на парковку до Любомира Пахолка.«Тоді було прийняте рішення і території надали статус ринку, аби підприємець платив збір. Але це не давало можливість ставити там торгові ряди. Жодного дозволу не було», - сказав він.Депутатпоцікавився, чи велися перемовини з Любомиром Пахолком і що робити з іншими підприємцями, які орендують територію.«Там немає статусу ринку і ми приводимо ці рішення у відповідність. Про демонтаж будь-яких споруд мова не йде», - відповів Козлюк.Радник міського головивідзначив, що на земельній ділянці на вулиці Глушець передбачена автопарковка: «Люди заїжджають і заставлять територію Старого міста автівками. На цій земельній ділянці має бути парковка. Якщо Пахолко відмовиться її облаштувати, це зробить «АвтоПаркСервіс».Натомість депутатдодав, що підприємцям потрібно дати гарантії для подальшої роботи і запропонував, аби вони покинули територію до 1 вересня. Однак цю пропозицію не підтримали. Сергій Була повідомив, що цю ситуацію почали обговорювати в березні, тому частина підприємців має у власності або ж домовилися про оренду торгових площ на Боженка.«Учора з 8:30 до 12:00 з Данила Галицького до Глушець не можна було нормально проїхати . Доки там буде стихійна торгівля, така ситуація продовжуватиметься», - наголосивУ підсумку депутати ухвалили рішення до 5 липня проінформувати підприємців, які здійснюють свою господарську діяльність на торгових рядах на вулиці Глушець, про рішення. Їм пропонують торгувати на інших ринках міста або на ринку в селі Рованці, що поблизу вулиці Боженка.

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