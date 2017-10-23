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У Луцьку вчитимуть майбутніх фармацевтів

У Луцьку вчитимуть майбутніх фармацевтів
У Луцьку на хімічному факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відкрили нову спеціальність.

Підготовка спеціалістів з "Фармації, промислова фармація" буде проводитися за другим (магістерським) рівнем на базі повної загальної середньої освіти.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала кандидат хімічних наук, доцент Лариса Марушко.

Термін навчання - 5 років. Випускник цієї спеціальності отримає кваліфікацію "магістр фармації".

Вступ за результатами ЗНО:
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія/Іноземна мова

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Теги: освіта, медицина
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