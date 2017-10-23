У Луцьку вчитимуть майбутніх фармацевтів
Сьогодні, 12:45
У Луцьку на хімічному факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відкрили нову спеціальність.
Підготовка спеціалістів з "Фармації, промислова фармація" буде проводитися за другим (магістерським) рівнем на базі повної загальної середньої освіти.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала кандидат хімічних наук, доцент Лариса Марушко.
Термін навчання - 5 років. Випускник цієї спеціальності отримає кваліфікацію "магістр фармації".
Вступ за результатами ЗНО:
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія/Іноземна мова
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Підготовка спеціалістів з "Фармації, промислова фармація" буде проводитися за другим (магістерським) рівнем на базі повної загальної середньої освіти.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала кандидат хімічних наук, доцент Лариса Марушко.
Термін навчання - 5 років. Випускник цієї спеціальності отримає кваліфікацію "магістр фармації".
Вступ за результатами ЗНО:
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія/Іноземна мова
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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