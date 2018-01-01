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На Волині з'явиться ще одна ОТГ

На Волині з'явиться ще одна ОТГ
У Ківерцях відбулася сесія міської ради, під час якої обговорили питання створення об’єднаної територіальної громади.

Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.

Нагадаємо, що раніше Сокиричівська сільська рада дала згоду на об’єднання із Ківерцями. Суськ ще раніше дав таку згоду.

Тому депутати розгядали створення Ківерцівської об’єднаної територіальної громади із центром у місті Ківерці із Сокиричівською сільською радою та Суською сільською радою.

Радники Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Катерина Степчук та Анатолій Матвіюк підкреслили вигоди для всіх у такому форматі.

Більшість депутати проголосували «за» створення такого об’єднання, лише двоє утрималося.



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Теги: Ківерці, ОТГ
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