На Волині з'явиться ще одна ОТГ
Сьогодні, 14:12
У Ківерцях відбулася сесія міської ради, під час якої обговорили питання створення об’єднаної територіальної громади.
Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.
Нагадаємо, що раніше Сокиричівська сільська рада дала згоду на об’єднання із Ківерцями. Суськ ще раніше дав таку згоду.
Тому депутати розгядали створення Ківерцівської об’єднаної територіальної громади із центром у місті Ківерці із Сокиричівською сільською радою та Суською сільською радою.
Радники Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Катерина Степчук та Анатолій Матвіюк підкреслили вигоди для всіх у такому форматі.
Більшість депутати проголосували «за» створення такого об’єднання, лише двоє утрималося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.
Нагадаємо, що раніше Сокиричівська сільська рада дала згоду на об’єднання із Ківерцями. Суськ ще раніше дав таку згоду.
Тому депутати розгядали створення Ківерцівської об’єднаної територіальної громади із центром у місті Ківерці із Сокиричівською сільською радою та Суською сільською радою.
Радники Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Катерина Степчук та Анатолій Матвіюк підкреслили вигоди для всіх у такому форматі.
Більшість депутати проголосували «за» створення такого об’єднання, лише двоє утрималося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині водій без прав на швидкості злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 14:19
На Волині з'явиться ще одна ОТГ
Сьогодні, 14:12
У Луцьку діти пили і курили на майданчику. ФОТО
Сьогодні, 14:06
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Сьогодні, 13:40