На Волині з'явиться ще одна ОТГ

У Ківерцях відбулася сесія міської ради, під час якої обговорили питання створення об’єднаної територіальної громади.Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.Нагадаємо, що раніше Сокиричівська сільська рада дала згоду на об’єднання із Ківерцями. Суськ ще раніше дав таку згоду.Тому депутати розгядали створення Ківерцівської об’єднаної територіальної громади із центром у місті Ківерці із Сокиричівською сільською радою та Суською сільською радою.Радники Волинського Центру розвитку місцевого самоврядуваннята Анатолій Матвіюк підкреслили вигоди для всіх у такому форматі.Більшість депутати проголосували «за» створення такого об’єднання, лише двоє утрималося.