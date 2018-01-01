Важко пережити смерть пацієнтів, – луцька медсестра з 37-річним стажем
Сьогодні, 13:10
Луцька медсестра з 37-річним стажем розповіла, за що любить свою роботу і до чого й досі не звивкла.
У 1981 році, після закінчення Ківерцівського медичного училища Валентину Тарасюк направили у Луцьку міську клінічну лікарню, - написали у спільноті Луцької міської клінічної лікарні в соцмережах.
Півроку Валентина працювала у зондовому кабінеті, потім перевели у приймальне відділення.
Каже, що це відділення - одне з найскладніших. Щороку поступає все більше ургентних (невідкладних, - ред.) важких пацієнтів.
За словами медсестри, багато поступає травмованих після ДТП, побитих, з інсультами.
"Коли тільки прийшла на роботу, одна людина в тиждень зверталася в лікарню з інсультом, у теперішній час - 5-6. Проте нині поліпшилась якість надання медичної допомоги. Швидко робляться всі обстеження, аналізи. За потреби викликають лікарів з дому", - йдеться у дописі.
Валентина вважає, що медичну допомогу лікарня надає на високому рівні, бо звертаються не тільки лучани, але й мешканці прилеглих сіл і районів. Навіть приїздять пацієнти з Рівненської області.
"Нікому ще не відмовили. Приходиться нелегко", - розповідає жінка.
"Каже, що важко переживає з колегами, коли привозять людей після ДТП і вони помирають у відділенні. До цього не можна звикнути. Але виникають і комічні ситуації, пов'язані із пацієнтами, які вживали спиртне. За 37 років звикла до роботи і навіть думки немає про інше відділення. Бо колектив дуже хороший і став для Валентини Тарасюк другою сім'єю", - йдеться у повідомленні.
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У 1981 році, після закінчення Ківерцівського медичного училища Валентину Тарасюк направили у Луцьку міську клінічну лікарню, - написали у спільноті Луцької міської клінічної лікарні в соцмережах.
Півроку Валентина працювала у зондовому кабінеті, потім перевели у приймальне відділення.
Каже, що це відділення - одне з найскладніших. Щороку поступає все більше ургентних (невідкладних, - ред.) важких пацієнтів.
За словами медсестри, багато поступає травмованих після ДТП, побитих, з інсультами.
"Коли тільки прийшла на роботу, одна людина в тиждень зверталася в лікарню з інсультом, у теперішній час - 5-6. Проте нині поліпшилась якість надання медичної допомоги. Швидко робляться всі обстеження, аналізи. За потреби викликають лікарів з дому", - йдеться у дописі.
Валентина вважає, що медичну допомогу лікарня надає на високому рівні, бо звертаються не тільки лучани, але й мешканці прилеглих сіл і районів. Навіть приїздять пацієнти з Рівненської області.
"Нікому ще не відмовили. Приходиться нелегко", - розповідає жінка.
"Каже, що важко переживає з колегами, коли привозять людей після ДТП і вони помирають у відділенні. До цього не можна звикнути. Але виникають і комічні ситуації, пов'язані із пацієнтами, які вживали спиртне. За 37 років звикла до роботи і навіть думки немає про інше відділення. Бо колектив дуже хороший і став для Валентини Тарасюк другою сім'єю", - йдеться у повідомленні.
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