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Дорожній рекорд: частину автошляху на Волині зробили за надкороткий термін

Дорожній рекорд: частину автошляху на Волині зробили за надкороткий термін
Радник голови Волинської обласної держадміністрації Денис П'ятигорець розповів про хід ремонту доріг за напрямком Луцьк-Володимир-Волинський і Луцьк-Ковель. На його переконання, він залишився задоволений побаченим.

Про це П'ятигорець написав на своїй сторінці у facebook.

"Дорога Луцьк-Володимир-Волинський. Частина цієї дороги була зроблена ще в минулому році. Друга частина буде зроблена в цьому році. Це приблизно 85 кілометрів. Старий шар асфальту буде використано для укріплення узбіччя. А сьогодні хлопці вкатують вже другий шар новісенького покриття. Хлопці – справжні рекордсмени. Від Володимира в бік Луцька вони вальнули 25 км дороги за 20 днів!", - йдеться у дописі.

Денис П'ятигорець зазначив, що на цій ділянці виконають також розмітку, облаштують зупинки і встановлять сучасні світильники.

Нагадаємо, що на трасі Луцьк-Володимир-Волинський дорожники виконують фінальні роботи. А ремонт дороги поблизу села Війниця Локачинського району 25 червня оглянули представники Волинської обласної державної адміністрації.

Дорожній рекорд: частину автошляху на Волині зробили за надкороткий термін
Дорожній рекорд: частину автошляху на Волині зробили за надкороткий термін
Дорожній рекорд: частину автошляху на Волині зробили за надкороткий термін

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Теги: ремонт, дорога, Волинь, ОДА, Денис П'ятигорець
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