У Луцьку діти пили і курили на майданчику. ФОТО

У Луцьку, на вулиці Соборності, 4, група неповнолітніх розпивала спиртні напої та курила сигарети.Інцидент трапився у вівторок, 26 червня, близько 19:00, - пишеу Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк».«Під кайфом, від всіх тхне алкоголем, палять цигарки як хлопці , так і дівчата!!! Ніякої поваги не до старших, не до менших, які хочуть спокійно пограти на своєму майданчику!!!На майданчику «Черепашка» вони систематично розпивають спиртне, палять цигарки і не тільки!!!» - обурюється жінка.Вона звертається до батьків цих дітей з проханням звернути увагу на те, чим займаються їхні «чада».«Ганьба бути такими "покидьками"! Ми всі були молоді, але такої нечуваної наглості терпіти не збираємося!!!» - резюмує Марина Кінах.