У Луцьку діти пили і курили на майданчику. ФОТО
Сьогодні, 14:06
У Луцьку, на вулиці Соборності, 4, група неповнолітніх розпивала спиртні напої та курила сигарети.
Інцидент трапився у вівторок, 26 червня, близько 19:00, - пише Марина Кінах у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк».
«Під кайфом, від всіх тхне алкоголем, палять цигарки як хлопці , так і дівчата!!! Ніякої поваги не до старших, не до менших, які хочуть спокійно пограти на своєму майданчику!!!
На майданчику «Черепашка» вони систематично розпивають спиртне, палять цигарки і не тільки!!!» - обурюється жінка.
Вона звертається до батьків цих дітей з проханням звернути увагу на те, чим займаються їхні «чада».
«Ганьба бути такими "покидьками"! Ми всі були молоді, але такої нечуваної наглості терпіти не збираємося!!!» - резюмує Марина Кінах.
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Інцидент трапився у вівторок, 26 червня, близько 19:00, - пише Марина Кінах у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк».
«Під кайфом, від всіх тхне алкоголем, палять цигарки як хлопці , так і дівчата!!! Ніякої поваги не до старших, не до менших, які хочуть спокійно пограти на своєму майданчику!!!
На майданчику «Черепашка» вони систематично розпивають спиртне, палять цигарки і не тільки!!!» - обурюється жінка.
Вона звертається до батьків цих дітей з проханням звернути увагу на те, чим займаються їхні «чада».
«Ганьба бути такими "покидьками"! Ми всі були молоді, але такої нечуваної наглості терпіти не збираємося!!!» - резюмує Марина Кінах.
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