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На Волині водій без прав на швидкості злетів у кювет. ФОТО

На Волині водій без прав на швидкості злетів у кювет. ФОТО
У Маневицькому районі водій Audi не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням і злетів у кювет.

Подія трапилась удень, 27 червня, у Маневицькому районі, неподалік села Кам’янка, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

На щастя, обійшлось без потерпілих, чоловік від допомоги медиків відмовився.

Механічних ушкоджень зазнав лише джип.

У керманича було відсутнє посвідчення водія, тож на нього оформили протокол і постанову за порушення.

На Волині водій без прав на швидкості злетів у кювет. ФОТО
На Волині водій без прав на швидкості злетів у кювет. ФОТО
На Волині водій без прав на швидкості злетів у кювет. ФОТО

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Теги: дтп, поліція, кювет
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