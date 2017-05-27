На Волині водій без прав на швидкості злетів у кювет. ФОТО





Подія трапилась удень, 27 червня, у Маневицькому районі, неподалік села Кам’янка, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.



На щастя, обійшлось без потерпілих, чоловік від допомоги медиків відмовився.



Механічних ушкоджень зазнав лише джип.



У керманича було відсутнє посвідчення водія, тож на нього оформили протокол і постанову за порушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі водій Audi не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням і злетів у кювет.Подія трапилась удень, 27 червня, у Маневицькому районі, неподалік села Кам’янка, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.На щастя, обійшлось без потерпілих, чоловік від допомоги медиків відмовився.Механічних ушкоджень зазнав лише джип.У керманича було відсутнє посвідчення водія, тож на нього оформили протокол і постанову за порушення.

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