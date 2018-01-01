Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком

ТзОВ «Екопрод», засновником якого є колишній «регіонал»та його дружина, знову віддали в оренду землю під ринком «Привіз».Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.Депутатрозповів, що «Екопрод» звернулося з проханням поновити оренду землі площею 0,2079 га на Привокзальному майдані, 1 на 10 років.Депутатзауважив, що в місті створили КП «Луцькі ринки» і поцікавився, чому ринок передають у руки приватного підприємця, а не комунальному підприємству.«Одним не можна, а «регіоналам» можна», - наголосив Федік. Натомість Козлюк запевнив, що підприємець 15 років належним чином виконує обов’язки, платить за оренду, не було жодних порушень.«У нас раніше було дуже багато людей у «Партії регіонів». Ну і що? Не треба роздувати бульки», - додавзауважив, що це питання виносить на розгляд, бо «регіонали» підтримали правлячу більшість на засіданнях виборчкому щодо депутатів-відкликанців. Окрім того, 10 років оренди – надто багато, зважаючи на те, що торік оренду продовжили строком на 1 рік.«По інших ринках усе розглядали дуже детально: і орендну плату, і вартість прибирання сміття, і умови. Зараз владна більшість домовилась з колишніми «регіоналами» і за рішення виборчкому. Ніякої економіки і «господарки» тут немає», - звернувсяУ підсумку, обранці громади підтримали проект рішення та віддали землю під «Привозом» в оренду.