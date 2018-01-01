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Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком

Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком
ТзОВ «Екопрод», засновником якого є колишній «регіонал» Олександр Башкаленко та його дружина Людмила, знову віддали в оренду землю під ринком «Привіз».

Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.

Депутат Олександр Козлюк розповів, що «Екопрод» звернулося з проханням поновити оренду землі площею 0,2079 га на Привокзальному майдані, 1 на 10 років.

Депутат Микола Федік зауважив, що в місті створили КП «Луцькі ринки» і поцікавився, чому ринок передають у руки приватного підприємця, а не комунальному підприємству.

«Одним не можна, а «регіоналам» можна», - наголосив Федік. Натомість Козлюк запевнив, що підприємець 15 років належним чином виконує обов’язки, платить за оренду, не було жодних порушень.

«У нас раніше було дуже багато людей у «Партії регіонів». Ну і що? Не треба роздувати бульки», - додав Євген Ткачук.

Павло Данильчук зауважив, що це питання виносить на розгляд, бо «регіонали» підтримали правлячу більшість на засіданнях виборчкому щодо депутатів-відкликанців. Окрім того, 10 років оренди – надто багато, зважаючи на те, що торік оренду продовжили строком на 1 рік.

«По інших ринках усе розглядали дуже детально: і орендну плату, і вартість прибирання сміття, і умови. Зараз владна більшість домовилась з колишніми «регіоналами» і за рішення виборчкому вирішує їм всі питання. Ніякої економіки і «господарки» тут немає», - звернувся Тарас Шляхтич.

У підсумку, обранці громади підтримали проект рішення та віддали землю під «Привозом» в оренду.

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Теги: Луцьк, ринок, оренда, земля, Башкаленко
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