Екс-заступнику мера Луцька призначили премію за місяць, коли він не працював
Сьогодні, 14:46
Екс-заступнику мера Луцька Олександру Рачкову дали премію за травень, коли він не працював.
Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
Депутат Тарас Шляхтич поцікавився у в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, чому Олександру Рачкову призначили 120 % премії у травні, коли він не працював жодного дня.
«Він отримав премію за успіхи в роботі. Людина показала результати в роботі у квітні», - сказав Пустовіт.
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Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
Депутат Тарас Шляхтич поцікавився у в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, чому Олександру Рачкову призначили 120 % премії у травні, коли він не працював жодного дня.
«Він отримав премію за успіхи в роботі. Людина показала результати в роботі у квітні», - сказав Пустовіт.
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