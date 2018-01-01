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Екс-заступнику мера Луцька призначили премію за місяць, коли він не працював

Екс-заступнику мера Луцька призначили премію за місяць, коли він не працював
Екс-заступнику мера Луцька Олександру Рачкову дали премію за травень, коли він не працював.

Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.

Депутат Тарас Шляхтич поцікавився у в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, чому Олександру Рачкову призначили 120 % премії у травні, коли він не працював жодного дня.

«Він отримав премію за успіхи в роботі. Людина показала результати в роботі у квітні», - сказав Пустовіт.

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Теги: Олександр Рачков, гроші, премія
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